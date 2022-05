Furiani : Partage, échanges, devoir de mémoire, match du souvenir … avant le recueillement

Comme elle le fait chaque année, la Ligue Corse de Football avait organisé un tournoi à destination de 200 jeunes joueurs de 8 à 10 ans, de différents clubs de l’île.

A l’issue de ce tournoi, sans vainqueur, les gamins se sont alignés sur la pelouse y inscrivant avec leurs corps « 5 mai 92 ». Puis des textes ont été lus, rappelant cette tragédie du 5 mai 1992, textes lus par les enfants et un message du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graet, lu par le président de la ligue corse, Jean-René Morrachini*





Enfants et public ont pu ensuite visionner le court-métrage de Corinne Mattei : « 5 mai 92 ».

Christophe Limongi a enchaîné, entonnant avec son groupe une chanson écrite pour la circonstance : « Maghju Turchinu ». L’après-midi s’est achevée avec le match du souvenir organisé par nos collègues journalistes Jean-Paul Cappuri et Jean Pruneta.

Un match des retrouvailles puisque tous les joueurs, à une ou deux exceptions près, du SCB de 1992 ont affronté une Squadra di u ricordu composée d’anciens du SCB et de l’OM.

A un but de Djibril Cissé à la 25ème minute de jeu pour la Squadra, répliquait François Mosali pour le SCB 92 en toute fin de match.



Les joueurs présents

SCB 92

Valencony – O. Anziani – M. Soumah – Maroselli – Poggi – Bartolini – Di Fraya – Faye – Mosali – Rzepka – Burnier – Frangini – Triki – Pinducci – Liotta- Meschini – Salou – Vigo – Casanova – Aiello – Taberner.

Entraineurs : F. Hantz et Ch. Villanova.





A squadra di u ricordu

Massoni – Sbraggia – Testa – Casoni – Ferri – Chessa – J.Ph.Durand – Cano – Cissé – Cervetti – Knayer – Spinelli – Squaglia – Camadini – Mariini – Caffarel – Gilles – Graziani- Bourabaa - Boli.

Entraineurs : P. Marchioni et Ch. Orlanducci

Corps arbitral (Commission Régionale d’Arbitrage) : Cédric Pelé – Yannick Boutri – JM Cazali et Benjamin Guelfucci.





Le texte du président Noël Le Graet

« Trente années se sont écoulées mais personne ne peut oublier cette terrible tragédie.

En ce jour si particulier de commémoration, la Fédération Française de Football tient une nouvelle fois à exprimer son soutien à l'ensemble des victimes, leur famille et à toutes celles et ceux qui ont perdu un proche, un ami.

Le devoir de mémoire s'impose à chacun d'entre nous et à l'ensemble du football français.

Je tiens également à rendre un hommage appuyé à celles et ceux qui se sont mobilisés pour que l'on n'oublie jamais ce qui s'est passé le 5 mai 1992 ».