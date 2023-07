Fulelli : Le Ballet in Situ, une étoile montante de la danse classique

Porté par l'énergie et la passion d'Emmanuelle Le Corre, le Jeune Ballet in Situ de Corse s'impose comme un acteur prometteur dans le monde de la danse classique. Avec pour objectif de promouvoir cette discipline tout en insufflant une touche de modernité, cet ensemble artistique offre aux danseurs insulaires une formation orientée vers la professionnalisation.

Emmanuelle, danseuse émérite au parcours coloré, a brillé sur les plus grandes scènes en interprétant des œuvres comme "Roméo et Juliette", "Le Lac des Cygnes" ou encore "Giselle". Médaille d'or de danse classique décernée par le Conservatoire de Strasbourg, elle dispense aujourd'hui des cours au Conservatoire de Corse Henri Tomasi. Animée par une volonté de partage et d'accompagnement des jeunes talents, Emmanuelle a créé le Jeune Ballet in Situ.



Pour Laura Desideri, Zoé Germani, Eva Le Corre, Jeanne Gentile et Anaïs Colle Tamagna, les 5 danseuses qui composent cette formation, le Jeune Ballet est une opportunité exceptionnelle. Sous la houlette d'Emmanuelle, elles perfectionnent leurs techniques avec énergie, souplesse et rigueur, dans le but de se préparer à une carrière exigeante dans le monde élégant de la danse classique.



Soutenu par la mairie de Penta-di-Casinca et le chanteur Feli, le ballet insulaire s'épanouit dans une salle de danse spécialement aménagée pour accueillir les arabesques des élèves. Soucieuse de toujours offrir le meilleur à ses protégées, Emmanuelle invite régulièrement des grands noms de la danse à intervenir lors de stages formateurs.



Le danseur étoile Flavio Salamanka fait des pas de danse avec le Ballet in Situ

Récemment, les danseuses ont eu le privilège de participer à un stage animé par le danseur étoile brésilien Flavio Salamanka, dont le talent est reconnu sur les scènes internationales. Sa venue en Corse a été l'occasion pour les stagiaires de découvrir de nouvelles approches et d'exprimer leur passion pour cet art. Flavio s'est réjoui de l'engouement des jeunes danseuses corses, avides de rencontres enrichissantes avec des danseurs extérieurs. S'il n'existe pas encore de compagnie de résidence en Corse, le Jeune Ballet in Situ est résolument une étape majeure dans la formation des danseuses insulaires. Ces actions ambitieuses mènent vers une véritable reconnaissance du talent et du potentiel artistique de la danse en Corse. Car comme le souligne Flavio Salamanka, "la danse est la langue du corps", et cette langue s'épanouit avec passion et détermination au sein du Jeune Ballet in Situ de Corse."