Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « une première place qui nous apporte beaucoup de satisfaction »

Frédéric Ferrandez (entraîneur GFCA Volley)

« J’ai fait tourner ce soir, car Patak et Bala avaient des petits soucis physiques. Mais ceux qui les ont remplacés ce soir (NDLR Bouallegue et Socié) ont répondu présents. J’avais décidé de responsabiliser sept joueurs ce soir et je les avais prévenus qu’il n’y aurait pas de changements et que ces joueurs qui devaient nous faire gagner ce match. J’ai vu que je pouvais m’appuyer sur tout le monde. La première place du championnat nous apporte beaucoup de satisfaction, et cela va nous permettre d’avoir l’avantage du terrain pour les play-offs. Il reste maintenant deux matchs pour rester invaincus à domicile et battre le record du plus petit nombre de défaites en saison régulière ».

Victor Socié (joueur GFCA Volley et MVP de la rencontre)

« Nous sommes très heureux ce soir d'avoir réalisé une si belle performance collective. Nous avons réalisé un match complet, nous avons mis tous les ingrédients pour faire un grand match. On leur met 3-0 et il n'y a rien à dire là-dessus, car c'est quand même une belle équipe en face. On voulait absolument gagner pour terminer également à la première place du championnat, et c'est désormais chose faite. Ce soir, tous les joueurs ont fait un grand match, c'est une victoire collective".