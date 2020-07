Frassiccia : A Festa di u Granu c'est ce week-end

MV le Samedi 4 Juillet 2020 à 09:28

A l'issue de cette période de confinement, l'ambiance sera à la fête ( maîtrisée...) et à la réflexion sur ce que la crise a pu apporter de positif malgré tout ce weekend à A Festa di u Grano di Frassiccia .

Cette foire agricole se tiendra se tiendra les 4 et 5 juillet prochains à Frassiccia ( RT 50 entre Aleria et Corte ) et toute les mesures sanitaires liées au Covid seront mises en place et respectées..

Le but de cet événement, le premier de la saison en étant les autres foires annulées, est de sensibiliser les agriculteurs, les consommateurs et les instances décisionnaires en matière de politique agricole à la problématique de la production de blé pour la consommation humaine en Corse.

"Nous avons bien avancé, depuis le temps que nous travaillons sur ce sujet... - annonce l'Association dans un communiqué - Le blé a très bien poussé cette année, au plan visuel, vous pourriez avoir de belles images. Nous ferons comme d'habitude des démonstrations de battage à l'ancienne."



La nouveauté de cette édition c'est la mise en place d'un théâtre de verdure aux abords du champ de blé pour une soirée musicale le samedi 4 juillet au coucher du soleil. Des artisans, écrivains, libraires et autres stands sont invités à présenter leurs produits locaux.



"Grâce à notre expérience depuis 13 ans, nous sommes en mesure de conseiller et de fournir en semences de blé corse ceux qui voudraient se lancer à leur tour pour cultiver dans leur région au moins 1 hectare de blé. Nous avons commencé l'expérience d'essaimage dans d'autres régions de Corse et souhaitons développer ce projet."



Un événement à ne pas manquer



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements