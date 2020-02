François Filoni inaugure la permanence d'« Ajaccio change de visage »

Lors de son allocution la tête de liste de « Ajaccio change de visage », a tenu à préciser que sa campagne est basée sur des proposition et non sur des accusations : « Je veux une campagne propre, je veux que personne ne porte d’accusations sur les autres candidats nous sommes une force de proposition » affirme le candidat Filoni.



Lors de cette ouverture de permanence qui a eu lieux a ion mois du scrutin le candidat a eu l'occasion de présenter quelques axes de son programme.

Bien être animal, lutte aux violences faites aux femmes, aménagements routiers, développement durable, jeunesse et seniors sont les principales priorités du candidat et de ses colistiers.



La liste « Ajaccio change de visage » sera dévoilée le 22 février prochain à 11heures au Casone.