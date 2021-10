Franck Lebouyonnec (KTPMMA Scola) s'impose à Miramas

C’est dans les règles du MMA et dans un magnifique Octogone installé pour l’occasion dans le grand Stadium de Miramas par les organisateurs de ce « French Fighting Championship », que Franck Lebouyonnec (licence Professionnelle de la FMMAF) du KTP MMA Scola disputait un super fight de 3 rounds de 5mn.





Après avoir fait raisonner la musique de Diana di l’Alba dans tout le stadium devant 2000 personnes environ, Francky pénétrait dans la cage accompagné de son coach Fred Boigeol et de ses hommes de coin Hugo Boigeol jeune espoir Corse du MMA insulaire et Ludovic Dandine (pour le moins ex entraineur de l’Equipe de France de MMA)



Confronté à Anass Mehraz valeureux combattant de la Team Marseille Fight Club, après un 1 er round équilibré sur toutes les phases de combat, c’est dans la deuxième reprise que Francky a trouvé la solution en finalisant son adversaire d’un soir sur une guillotine et ce dans une phase de combat au sol



Une Soumission au 2ème round !! Ce 1er combat de la soirée offrait à l’ensemble des spectateurs de Miramas un aperçu des différentes spécificités du MMA





Le lendemain Francky a retrouvé son île avec son équipe où l’attendaient ses partenaires mais surtout son épouse Stelly (ex compétitrice de la Team) et leur petite fille Naélie née il y tout juste un mois lors de la préparation de cette compétition.





D’autres rendez sont à prévoir, les efforts ne se relâchent pas car depuis la ressente reconnaissance du MMA par la France les occasions de pratiquer cette discipline se multiplient sans qu’il ne soit plus obligatoire de se rendre à l’étranger pour combattre.





Pour mémoire le MMA est la conjugaison de plusieurs disciplines de combat tel que la boxe Thai, le kick boxing, la boxe anglaise ainsi que la lutte, le judo et le grappling.

Très complète, encadrée et réglementée cette discipline que le KTP MMA Scola de Furiani pratique et enseigne depuis 15 ans séduit de plus en plus de pratiquants notamment parmi les plus jeunes ce qui assure sa pérennité pour les années à venir.





infos sur le site : www.ktpscola.fr