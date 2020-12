France 3 : La recette de Corse sera-t-elle élue meilleure recette de France ?

France 3 lance une nouvelle marque : « Le Grand Concours des régions ». Ce nouveau rendez-vous nous fera découvrir le patrimoine traditionnel et culturel de nos régions.

« Quelle sera la meilleure recette de France ? » est le premier volet de ce grand concours.

Au cours de cette grande soirée culinaire animée par Cyril Féraud, la compétition sera arbitrée par un jury d’exception composé de Yves Camdeborde, Frédérick Ernestine Grasser, Hermé, Jean-François Mallet et Kelly Rangama.

Les régions et les terroirs seront mis à l’honneur à travers les plus belles recettes françaises !





Romuald, ses pâtes à la langouste et le fiadone

Alors qu'il commence des études de pharmacie, Romuald se découvre une passion pour la cuisine à l'âge de 18 ans lors d'un dîner chez les Frères Pourcel à Montpellier.

Autodidacte, il commence à travailler dans une institution corse, dont il reprend les fourneaux.

Fervent défenseur du terroir, il travaille principalement des produits corses et compose des recettes 100% locavores.

Longtemps étoilé, il tient aujourd'hui le restaurant « Le Mani » à Ajaccio dans lequel il propose une cuisine bistronomique.

Son plat ? Les pâtes à la langouste.

Son dessert ? Le fiadone