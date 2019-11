Formation "prescripteurs ouvrages en pierre sèche" à Santa-Réparata-di-Balagna

La Fédération Française des Professionnels de la Pierre Sèche organise sous l'égide du Pays de Balagne une nouvelle session de " Prescripteur ouvrages en pierre sèche", les 14 et 15 novembre 2019 à Santa-Raparata-di-Balagna. Les objectifs pédagogiques ont pour but d'acquérir les connaissances scientifiques et techniques permettant de comprendre les spécificités des ouvrages en pierre sèche et de pouvoir ainsi prescrire réparations et constructions:



1. outils de dimensionnement d’ouvrages neufs,



2. éléments de diagnostic des pathologies et techniques de réparation d’ouvrages endommagés.



Cette formation donnera les moyens d’intégrer ces techniques dans les projets, CCTP…



Les Intervenants:



Benjamin Terrade, enseignant-chercheur à l’IFFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux), contributeur des recherches sur les murs de soutènement en pierre sèche, dans l’équipe à l’origine des travaux ayant abouti à la parution du « Guide de bonnes pratiques de construction de mur de soutènement en pierre sèche » et des « Règles Professionnelles ».

Deux muraillers professionnels en Corse et sur le continent.



Le programme:



Jour 1 – jeudi 14 novembre 9h00-18h00



Accueil et présentations

Diffusion du guide des bonnes pratiques



Introduction à la pierre sèche – I h



Chronologie, sites emblématiques, usages, renaissance et structuration de la filière.



Connaissances scientifiques sur les murs en pierre sèche – 2h30



Les murs de soutènement de talus et murs de soutènement routiers : modes de rupture, facteurs explicatifs de la stabilité, différentes approches pour le dimensionnement, abaques de dimensionnement, perspectives.

Repas



Bâtir à pierre sèche : 1ère partie – 2 h



Présentation des règles de construction en pierre sèche, méthodes de diagnostic et restauration d’ouvrages (brèche, ventre), sources d’approvisionnement en pierre.



Exemples de réalisations contemporaines – 1 h



En fin de journée, le Pays de Balagne propose la visite des ouvrages en pierre sèche sur commune par Monsieur Pierre POLI.







Jour 2 – vendredi 15 novembre 9h00-16h30



Bâtir à pierre sèche : 2ᵉ partie – 2h30



Deux études de cas différentes sont proposées.



Critères de choix de la pierre sèche, choix du maître d’œuvre, étude géotechnique, exercice de dimensionnement avec manipulation des abaques sur une situation de restauration, CCTP, estimation de prix, construction, étapes du chantier, gestion des imprévus.

Repas



Chantier de mise en pratique – 3 h



Initiation encadrée par des muraillers professionnels.



Objectif : découvrir et comprendre, par la pratique, les bases de la technique de construction des murs en pierre sèche (règles de construction et mise en œuvre, manipulation et agencement des pierres…)



Infos pratiques



Public concerné : paysagistes concepteurs, bureaux d’études, architectes, techniciens, ingénieurs, agents des collectivités, élus, etc.



Lieu : salle communale – Santa-Reparada-di Balagna (Haute-Corse)



Coût : gratuit



Groupe limité à 30 personnes.