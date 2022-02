Formation : la Collectivité de Corse veut relancer la validation des acquis de l’expérience

En charge de la diffusion de l’information en la matière depuis 2019, la Collectivité de Corse a souhaité « aller plus loin » que les prérogatives conférées par la loi. Et ce, de manière expérimentale, pour une durée d’un an. « Nous avons voulu apporter deux niveaux d’information supplémentaires. Nous indiquons donc à quel type de certification la personne peut avoir droit et nous l’accompagnons sur les financements qui peuvent être mobilisés en fonction du parcours », annonce la conseillère exécutive en charge de la Culture, du Patrimoine, de l’Education et de la Formation, Antonia Luciani.Et pour ce faire, la Collectivité de Corse ouvre neuf points d’information, sur l’ensemble du territoire insulaire : trois à Ajaccio, un à Bastia, Corte, L’Île-Rousse, Porto-Vecchio, Propriano et Borgo. « Ce maillage est important car il répond à une volonté de territorialiser nos politiques publiques et d’aller au plus proche des gens », souligne Antonia Luciani. Ces points d’information sont ouverts à toute personne « quel que soit son âge, son statut, son niveau d'étude ou de qualification, qui désire s'informer ou s'engager dans un projet de VAE ». Un numéro vert gratuit est également ouvert (0 800 100 126), ainsi qu’ un site internet