Football : le SECB encore et toujours les yeux dans les bleus

Les socios, au nombre de 5 470, ont sur un total disponible de 255 000 €, injecté 200 000 dans la Société Coopérative d’Intérêt Collectif, et alloué 20 000 € à l’Académie du SCB en charge des jeunes.

Aujourd’hui, et avant le renouvellement des cotisations, SECB dispose de quelques 32 000€. L’association née en 2017 vient de se doter d’un nouveau président en la personne de Jean-François Coquery (anciennement trésorier), Anthony Luciani ayant souhaité prendre du recul. A ses cotés, Ludovic Matteoli, trésorier, Guillaume Longo, secrétaire général, Mathieu Chabert et Loïc Capretti, membres du bureau.





Ce nouveau bureau va travailler dans la continuité de l’ancien avec comme ligne directrice l’aide à la formation des jeunes au SCB.

L’objectif de la campagne 2019, lancée ce jeudi à 17 heures, et qui s’achèvera le 10 septembre, sera de constituer un capital permettant d’investir dans la formation et notamment dans des structures pour accueillir l’Académie et être fin prêt à rouvrir un centre de formation lors du passage du club en mode professionnel.

L’association se donne aussi la possibilité d’accompagner la SCIC* si besoin et volonté de travailler sur la « culture club ». Cette campagne offre la possibilité de renouveler son abonnement ( 25 € ou 50€ en soutien) mais aussi d’adhérer pour la 1ère fois au SECB (50€) .





Pas de plateforme cette fois mais un renouvellement ou une adhésion en ligne via le site de l’association** ou l’application pour smartphone. Les Socios sont en contacts étroits avec les dirigeants du SCB via des contacts hebdomadaires (conseils d’administration) pour porter à chaque fois la voix des socios et des supporters et être force de proposition.

CNI a rencontré le bureau de l’association SECB.



----



*La SCIC, officiellement créée en mai dernier, dispose d’un capital de 800 000 €. 600 k€ provenant des familles Ferrandi et Luiggi et 200 k€ des socios.

*https://www.secb.corsica