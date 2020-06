Football : le GFCA rétrogradé en N3 par la DNCG

Les décisions de la DNCG de 30 juin

SA EPINAL (National 2), AF BOBIGNY (National 2), FC ROUEN 1899 (National 2), STADE BORDELAIS (National 2), US BOULOGNE CO (National 1), ASM BELFORTAINE (National2) et FCSR HAGUENAU (National 2).

DECISION : Accepte le budget en l’état.

ASJ SOYAUX CHARENTE (D1 Arkema), AS BEZIERS (National 1), ENTENTE SANNOIS SG (National 2), US AVRANCHES MSM (National 1) et ANGOULEME CFC (National 2).

DECISION : Encadrement de la masse salariale.

STADE MONTOIS (National 3), AUBAGNE FC (National 3) *, BOURGES 18 (National 3) * et GFA RUMILLY VALLIERES (National 3).

DECISION : Autorisation accession en National 2 + Encadrement de la masse salariale.

GFC AJACCIO (National 1)

DECISION : Rétrogradation en National 3 en sus de la relégation sportive.

ISSY FF (D2 Féminine)

DECISION : Autorisation accession en D1 Arkema + Encadrement de la masse salariale.

Des clubs peuvent faire appel !