Football : la JS Bonifacio passe au Sud

Trois clubs mais seulement deux rencontres dans la mesure où se déroulait, cet après-midi, sur la pelouse de Sainte- Lucie le derby opposant le Sud FC, leader du championnat de R2, à la JS Bonifacio. Les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 1 à 1, malgré une.domination Sudiste et ce sontles tirs au but qui ont départagé les deux équipes. Un exercice où la JSB se montrait, plus adroite en venant à bout du SFC 7 TAB à 6.





Quant à l'ASPV, elle rendait visite à la réserve du Gallia Lucciana.

Scénario identique au niveau du score avec cette marque de 1 à 1. Les Luccianais enlevaient la décision au TAB 4 à 2.

Du côté du football féminin, les joueuses de la SVARR évoluaient sur le terrain du FCBalagne. Les Balanines se sontlargement imposées sur lescore de 5 buts à 1