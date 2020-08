Football : l’AS Furiani-Agliani ambitieuse !

«Il faut être ambitieux et aujourd’hui on est ambitieux» déclare Patrick Videira, l’entraîneur de l’équipe de N3 de l’ASFA. « Je l’ai dit aux garçons lors de la reprise, il ne faut s’arrêter aujourd’hui à être petit. Je préfère viser haut. Après, cela reste du football! Frapper à coté, frapper sur le poteau, on ne sait jamais. Il faut aussi avoir de la réussite. Mais aujourd’hui j’espère faire un championnat ambitieux».

Et pour ce projet, le coach et son adjoint Cédric Ramos disposeront d’un groupe homogène et rôdé. « Les deux dernières saisons notre effectif avait beaucoup changé. On a eu du mal à garder des joueurs importants. Cette année ma volonté était de conserver l’ossature et c’est chose faite. Les garçons qu’on a voulu garder sont là, soit 75 % de l’effectif de l’an passé. Quelques joueurs sont aussi venus renforcer le groupe. D’ici la fin du mercato, on pourra peut-être aussi l’améliorer encore».



Le coach pourra ainsi compter sur les valeurs sûres que sont Valery, Albertini, Feliciano, Truchet, Cascinelli, Ait Bassou et autres Caldeirhina, Boy, Nouala, Milleliri, Giabiconi, Teixeira et Médori…

A ceux-ci s’ajoutent 5 recrues: Romain (attaquant, ex SCB, GFCA, Pau..), Cinquini (défenseur, FC Bastia-Borgo), Sacha Valery (milieu, FC Balagne), Aankour (EFB, FC Balagne), Daoudou (Gémenos).



De son côté le président Philippe Ferroni est satisfait d’avoir un groupe compétitif et qui se connaît bien « On vise le haut du tableau car dans ce championnat de N3, parfois ce sont 5 à 6 équipes qui descendent. Le groupe est soudé, cohérent et travaille bien».

L’ASFA entamera son championnat le 29 août, devant son public d’Erbajolo en recevant Rousset. Puis se déplacera à Endoume avant de recevoir le Gallia Lucciana. Autres derbys de ces matchs «aller» : le 10 octobre contre Corte à Erbajolo et le 23 janvier 2021 contre l’ACA dans la cité impériale…