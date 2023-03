Football amateur - Le FC Lupinu fête son accession en R3

Le parcours est étonnant : 12 matchs, 11 victoires et un nul. « On s’est désormais fait le pari de terminer la saison invaincus » souligne Mickaël Westry, dirigeant et parmi les fondateurs du FC Lupino. Créé en 2020 par une bande de copains fréquentant le C5 Stadium dans les quartiers sud de Bastia, dans une période pas vraiment propice au sport, le FC Lupinu , se revendique un club de quartier, un club populaire. « Notre objectif était de créer un club dans notre village de Lupino» explique Joseph Sageot, le président « ce genre de club tel qu’il en existait avant, aux valeurs fortes des Corses et avec l’ambition de faire revenir au foot les jeunes du quartier, parfois plus accaparés par leurs jeux vidéo ».Mais le 1adversaire du club lors sa saison 1, 2020/2021, sera le … coronavirus. « On a joué un match et puis la Fédération a stoppé toutes les compétitions » indique M. Westry. « On en a profité pour peaufiner les structures du club qui comptait quand même déjà 50 licenciés et une demi-douzaine de dirigeants ». Le véritable départ se situera donc lors de la saison suivante, 2021/2022. Mais un autre fait, inattendu et cruel, va de nouveau freiner le club : le décès subit d’Anthony Lecomte, un des pionniers du FC Lupino, mine les troupes. Loïc Capretti et Pierre-Marie Dufresne tiennent alors le club à bout de bras et le maintiennent en survie. Le FC Lupino termine 5. Regonflés à bloc à l’orée de cette saison 2022/2023, les joueurs de l’entraineur Loïc Capretti font course en tête depuis le début du championnat. Les licenciés passent de 60 à 83 ! L’engouement est énorme avec aussi une équipe vétéran, des jeunes U13 et U14, en partenariat avec l’EC Bastia, et un public qui vient en nombre au stade d’Erbajolo. Après leur match nul dimanche dernier à Vezzani, les protégés de J. Sageot caracolent en tête avec 46 points, 11 victoires, 1 match nul, 43 buts marqués contre 2 encaissés ! Un déjà très beau parcours complété par une place en ¼ finale du Challenge Stra (contre la R2 de Corte le 8 avril à Erbajolo) et une place en finale de la Coupe R4, 1édition du genre. « Cette coupe on la veut, ce serait notre 1trophée » s’enthousiasme Joseph Sageot.Quand on pose la question à M. Westry sur ce qui fait la force du groupe, la réponse fuse aussitôt : « C’est la bonne entente, la solidarité du groupe. Lors de la 1saison, il y avait certes un noyau d’amis mais des joueurs venaient de partout. On a appris à se connaitre, à vivre ensemble et pas que sur un terrain de football. L’amitié nous réunit partout. Une équipe cette saison renforcée par des joueurs de talents qui sont venus spontanément comme Jean-Etienne Mei ou Julian Palmieri. Aujourd’hui il y a une cohésion, un esprit de famille ». L’avenir ? « Pour l’instant on reste concentrés sur notre fin de saison » souligne Emilien Biamonte, à l’origine lui aussi de ce club et dont le papa Marc, ancien joueur professionnel à Nice et Bastia, a été le 1entraineur. « On est certes assurés d’accéder à la R3 mais on vise le titre, donc on ne relâche pas nos efforts d’autant qu’on s’est fixés le challenge de terminer invaincus. La suite, la saison prochaine, on aura le temps d’en discuter entre nous après ».Car ce qui fait aussi la singularité du club, c’est que toutes les décisions sont prises en commun, de façon collégiale. « On a fait une belle saison et on est très fiers » explique le président Joseph Sageot, « la progression a été aussi bien sportive qu’humaine mais on a encore beaucoup à apprendre. La cohésion, le sérieux, l’amitié, l’envie de se surpasser aussi bien dans les matchs qu’aux entrainements, de se remettre en question à chaque fois ont permis ces résultats. Il y a une proximité entre joueurs et dirigeants. On ne fonctionne pas vraiment comme les autres clubs où le plus souvent le président décide de tout. Ici nous sommes une équipe de dirigeants et on décide ensemble, on discute, on vote. Cette belle saison est de bon augure pour la suite car on veut s’inscrire dans la durée, la continuité "