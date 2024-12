Devant la Madunnuccia, le Pape François honore la foi ajaccienne

Une communion exceptionnelle

Avec ce passage devant la Madunnuccia le Pape a salué, une fois de plus, la force de la foi populaire et l’attachement des Corses à leurs traditions. Ce moment de recueillement a permis de réaffirmer la place centrale de la Vierge Marie dans la spiritualité insulaire, Les Ajacciens garderont longtemps en mémoire cette image du Pape François face à leur sainte patronne, unis dans une communion spirituelle qui dépasse les siècles et rappelle que la foi, ici, se vit avec encore avec intensité.