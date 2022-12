Football : Un SCB en phase de reprise s’impose face à la Guadeloupe (1-0)

La 1re période était assez pauvre. Il fallait attendre la 26e minute de jeu pour voir une belle action bastiaise et un tir tendu de Diakhaby qui obligeait le gardien guadeloupéen Rouyard à se déployer. Les visiteurs se créaient eux aussi une belle occasion à la 32e quand Archimède, excentré sur la gauche, tentait un lob sur Placide, mais le ballon passait au-dessus de la transversale du gardien bastiais.

Il fallait finalement un penalty suite à une main dans la surface de réparation d’un défenseur adverse pour que le SCB ouvre le score par Alfarela à la 41e.

Les joueurs de Régis Brouard avaient la possibilité de doubler la mise à la 44e par Tavares qui s’infiltrait dans la partie gauche de la surface visiteuse. Seul face au gardien, il préférait centrer plutôt que tirer, mais son centre ne trouvait personne. Trop altruiste sur le coup !

1 – 0 c’était le score à la mi-temps.





Le SCB offrait une autre composition en seconde période. Seul Salles Lamonge et Schur restant dans le 11 avec donc les entrées de Boucher, Camara, Van Den Kerkhof, Palun, Janneh, Drame, Guidi, Conte.

Les Corses dominaient certes, mais sans se créer de réelles occasions. Les visiteurs procédaient en contre et à la 59e un tir des 30 m de Plumain obligeait le gardien du SCB, Boucher, à une belle claquette au-dessus de sa transversale.

Le coach bastiais effectuait encore deux nouveaux changements faisant entrer Diongue et de nouveau Diakhaby en lieu et place de Salles Lamonge et Schur.

Les Bastiais continuaient à dominer, mais sans trouver le chemin des buts. Malgré une fin de match à leur avantage, les protégés de Jocelyn Angloma ne parviendront pas à égaliser.

Un match qui aura permis à l’entraîneur bastiais une belle revue d’effectif, mais mercredi 14, toujours en amical à Furiani, il faudra un autre SCB pour contrer la Fiorentina.



L'avis de Régis Brouard

«Le bilan est celui d’un match de reprise. On a eu une bonne opposition. C’était un match de reprise, intéressant pour prendre de repères. Mais le groupe n’est pas encore près, il y a des manques. Sur ce match on a surtout misé sur la maîtrise, la répétition des courses défensives et offensives. On est sur une base de travail. On doit monter et lever notre niveau pour les deux prochains matchs. Ce sera deux matchs importants pour se mettre dans le moule du championnat ».



Les équipes au coup d’envoi

SCB

Placide –Sainati – Ndiaye – Kaïboue – Roncaglia – Schur – Tavares – Salles Lamonge – Talal – Alfarela – Diakhaby.

Entr. : R. Brouard



Guadeloupe

Rouyard - Mickael – Lina – Baron – Saintini – Annette – Rotsen – Plumain – Tille – Archimede – Ramothe.

Entr. : J. Angloma