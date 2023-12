Football : Retrait d’un point avec sursis pour le SC Bastia

Au regard de la "gravité des faits", la Commission de Discipline de la LFP avait décidé dans un premier temps de mettre le dossier en instruction. Ce mercredi soir les sanctions sont tombées.

Les faits reprochés au club, ou plutôt à ses supporters, ont eu lieu le 11 novembre dernier à l’occasion de la 14e journée de Ligue 2 au stade Charlety à Paris contre le Paris FC.

La commission pointe le comportement des supporters du SC Bastia et le sanctionne pour "usage et jet d’engins pyrotechniques, dégradations et comportement à caractère raciste".





Après lecture du rapport d’instruction, la Commission a prononcé les décisions suivantes :

• Retrait d’un (1) point avec sursis au classement sportif.

• Fermeture pour deux matchs ferme de l’espace visiteurs pour les prochaines rencontres disputées à l’extérieur par le SC Bastia.