Football National 3 : L'USC Corte impuissant face au Cannet

De retour des vestiaires, au jeu léché et rapide des joueurs du Cannet, les Cortenais opposaient un jeu brouillon, sans conviction, même si Fanni et Aït Bassou ratissaient un maximum de balles au milieu du terrain. Mais les relances étaient soit interceptées aussitôt par leurs adversaires soit trop imprécises pour porter le danger dans le camp adverse.

En revanche, les visiteurs se montraient de plus en plus pressants et Luciani était même suppléé par sa transversale à la 49e sur une superbe volée de Grizzetti consécutive à un centre de Diao. Luciani était encore à la parade dix minutes plus tard devant Grizzetti et il fallait également une envolée spectaculaire pour sortir une frappe puissante de Lahouel (62e). Corte subissait trop le jeu et l’on sentait bien que la sentence finirait par tomber. Luciani retardait bien l’échéance sur une remarquable claquette à la 65e minute suite à une frappe des 30 mètres de Kouakou qui avait passé toute la défense en revue !

Corte tentait de réagir par Dimitri Menozzi à la 73e, mais son centre était trop facile pour Constant, tout comme le tir de Marietti qui dévissait complètement.

À cinq minutes du terme, Lahouel lançait Grizzetti dans la profondeur, il éliminait son défenseur direct avant de frapper et de trouver la faille : 1-0.

Les Cortenais obtenaient trois coups francs consécutifs, mais sans danger pour Constant et le corner de la dernière chance à la 93e était dégagé loin par la défense du Cannet.

Finalement les Cortenais s’inclinaient sur la plus petite des marges. Une défaite qui les place dans une position bien inconfortable dans le fond du classement général. La prochaine journée aura lieu le 7 décembre et Corte se rendra à Beaucaire.