Football National 3 : Déroute de Corte à Beaucaire

Stade Philibert Schneider de Beaucaire, Beaucaire : 6 USC Corte : 0 (3-0)

Les buts : Makala (3e et 21e), Darazi (8e), Bouraja (50e et 54e), Bertil (84e).

Arbitres : M. Janin, assisté de MM. Pop et Donson.



Beaucaire

Kedvesi, Souare, Renoir, Adama Tamba, Traore, Sabidou Dia, Diallo, Malik Hsissane, Kuange Makala, Bouraja, Darazi, Mbouhogo, Bertil, Dupon, Bah, Moussa Yatara.





Corte

Luciani, Raphaël et Dimitri Menozzi, Perotto, Machado, Aït Yahya, Aït Bassou, Tamboura, Rimane, Segarel, Trojani-Orsoni, Fanni, Agostini, Marietti, Fonovich, Minin.



David Faderne, le coach cortenais, craignait cette rencontre venant juste après le tirage au sort des 32e de finale de la coupe de France. Toute la semaine, il a concentré ses entraînements et ses discussions autour du championnat, avec, tout d’abord, ce déplacement à Beaucaire, puis la réception, dimanche prochain, du Rousset, leader invaincu de ce championnat. Malgré tout, il semble que ses joueurs avaient déjà la tête au 21 décembre prochain avec la venue de l’OGC Nice en coupe de France. Tant et si bien que les « verts et blancs » sont passés totalement à côté de leur match en encaissant deux buts dans les dix premières minutes.

« Nous n’y étions pas du tout. Beaucaire nous attendait et a joué en contre, nous nous sommes fait surprendre. Avec deux buts après seulement huit minutes de jeu, nous avons pris un sacré coup au moral », a expliqué Jacques-André Luciani, capitaine et portier de l’USCC. « Nous n’avons pas été capables de rebondir et d’ailleurs, nous n’avons pas eu une seule occasion. À 3-0 à la pause, nous avions déjà baissé les bras. Je pense que nous avions vraiment la tête ailleurs. C’est bien beau la coupe de France, c’est vrai que c’est magique, mais nous avons une saison à sauver et ce n’est pas de cette manière que nous pourrons y parvenir ».





6-0 à la fin du temps réglementaire ! Corte n’a pas été à la hauteur « nous n’avons eu que deux corners durant toute la rencontre et pas d’occasions. À présent il fait se remettre en question et faire le maximum pour prendre des points le week-end qui vient. Ce sera très compliqué face au FC Rousset, leader incontesté de notre championnat et qui est de surcroît invaincu. Mais il est vrai que nous savons sortir de très bons matchs face aux grosses équipes. Il faudra le faire samedi. Ce n’est plus le moment d’être beaux, c’est le moment de gagner et de sortir de la zone rouge pour sauver la saison », a conclu Jacques-André Luciani.

Corte, qui est avant-dernier au classement général avec 7 points, recevra le FC Rousset dimanche sur son stade Santos Manfredi. Le coup d’envoi aura lieu à 14h30.