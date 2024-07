Football N3 : Le Sud FC connaît son groupe

L’équipe entraînée par David Careddu évoluera dans le groupe J à savoir celui de la Méditerranée. Les Sudistes, dans ce groupe qui comprend les réserves professionnelles de l’Olympique de Marseille et de Montpellier, retrouveront les équipes corses de Lucciana et de Corte. Autant dire autant de derbys passionnants. Pour préparer au mieux cette prise de contact à un tout autre niveau, le groupe de David Careddu a repris l’entraînement voici une dizaine de jours. Quant au coup d'envoi de la compétition, il est programmé le dimanche 25 août.

En attendant voici la composition de ce groupe J : Agde RCO, Beaucaire Stade 30, ES Cannet-Rocheville, TES Fosséenne, EUGA Ardziv, FC Rousset, Gallia Lucciana, Montpellier HSC, Olympique Alès Cévennes, Olympique de Marseille, Sud FC, US Aigues Mortes, USC Corte, Villefranche ou Luynes.