Football N2 : Le Sporting souffre puis s’impose face à Epinal

Le coup d’envoi était donné par les jaunes spinaliens et la première attaque était à leur actif avec un bon centre de Luvualu de la droite mais Lombard s’élevait dans les airs pour priver Kubota du ballon (2ème).

Mais dans cette entame de match ce sont les Bastiais qui se créaient la meilleure occasion par Diongue. L’attaquant du Sporting reprenait aux 6 m un ballon mal dégagé par le gardien Ternynck sur un coup-franc vicieux de Salles Lamonges des 25 m. Malheureusement pour les Bastiais Gace sauvait sur sa ligne (8ème).

Les Vosgiens dominaient quelque peu les débats et à la 25ème minute pour une faute de Le Cardinal, les spinaliens obtenaient un coup-franc dangereux à l’entrée de la surface mais le tir brossé de Borodine était contré par le mur. Le corner qui suivait ne donnait rien.

Borodine ne ratait pas sa deuxième occasion et sur une passe en profondeur de Krasso, s’infiltrant dans la surface, coté gauche, et malgré la charge de Schur, il battait de prés Lombard venu à sa rencontre. 0 – 1 (32ème). Comble de malheur dans cette action Schur se blessait et était remplacé par Kherbache.

Menés, les protégés du président Ferrandi ne parvenaient pas à se défaire de l’emprise spinalienne ou se montraient maladroits dans le dernier geste. Dans les arrêts de jeu, la dernière tentative de Ben Saada, auteur d’un joli slalom dans la surface adverse, s’avérait encore vaine, le ballon étant bien bloqué par Ternynck. Si bien qu’à la mi-temps les bleus étaient menés au tableau d’affichage.





Les Bastiais se montraient très déterminés en début de seconde période mais se heurtaient à une bonne défense adverse.

A la 52ème, Krasso pour les jaunes, se défaisait de deux défenseurs et à l’entrée de la surface décochait un bon tir à Lombard, juste à coté de son montant droit. Ouf !

Les joueurs de Xavier Colin prenaient une nouvelle fois le contrôle du match face à des Bastiais encore fébriles. Pourtant à la 55ème sur une incursion de Ben Saada dans la surface suivi d’un centre, coté droit, Kerbahe parvenait à tromper Ternynck. 1 – 1

Ce but donnait des ailes aux bleus et deux minutes plus tard ce même Kerbache était à 2 doigts de tromper le gardien vosgien. Son tir des 20 m flirtait avec le montant droit de Ternynck.

Les Bastiais poussaient et après une première tentative de Vincent dans la surface, repoussée par la défense, Diongue récupérait le ballon aux 20 m et expédiait le cuir dans la lucarne droite de Ternynck 2 – 1 (63ème).

Les visiteurs répliquaient par un coup-franc de Le Roux mais au-dessus de la transversale de Lombard (73ème).

Les Bastiais avaient le ballon du break à la 76ème. Sur une ouverture de Coulibaly pour Salles-Lamonge, ce dernier centrait pour Tutu qui aux 18 m tirait juste à coté du montant droit de Ternynck.

Les jaunes se montraient toutefois dangereux en contre. Sur un corner de Leroux, Colin montait plus haut que son vis-à-vis et rabattait le ballon de la tête. Très vigilant, Lombard bloquait bien le ballon (81ème)

A la 88ème, suite à un centre de Salle-Lamonge de la droite, Kerbache à la réception du ballon était fauché par le gardien Ternynck. L’arbitre désignait le point de penalty. Bocognano le transformait. 3 – 1.

Première réussie pour Mathieu Chabert.





Ils ont dit

Maguette Diongue (milieu de terrain du SCB)

«On a eu une entame difficile, on a mis du temps à entrer dans le match mais on savait qu’avec le temps on y arriverait. La sortie de Kevin (Schur) nous a aussi obligés à changer notre système et à jouer à 4 derrière. A la mi-temps le coach nous a dit de ne pas paniquer, de continuer à faire circuler le ballon et d’accélérer dans les 30 derniers mètres ».



Mathieu Chabert

« On était attendus. On est tombé sur une équipe d’Epinal surmotivée. On rate une première occasion avec Maguette (Diongue) en tout début de match, puis on se prend un but. Mais on ne s’est pas affolés, on est restés dans notre plan de jeu. La sortie de Schur nous a fait changer notre système de jeu en passant à 4 derrière. Cela a peut-être été le déclic. On a maitrisé le match, même menés au score. On a mis du rythme. A la mi-temps je leur ai dit de continuer comme ça. Certes il y a eu du déchet mais en verticalité, en abattage c’était très intéressant. La rentrée des 3 remplaçants a été bénéfique. Yoann Kerbache a apporté son culot, sa fraicheur, Gary Coulibaly son calme. Ce soir je suis vraiment content mais je ne m’enflamme pas. C’est C’est très très agréable de jouer avec ce public, véritable 12ème homme. Sentir leur souffle sur le stade. »





Feuille de match

10ème journée de National 2

SC Bastiais 3 - 1 SAS Epinal (0-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : humide et nuageux

Spectateurs : environ 3000





Arbitre centre : Gauthier Lapalu

Arbitre assistant 1 : Jean-François Massiani

Arbitre assistant 2 : Joseph Gauthier





Buts : Borodine (32ème) pour Epinal

Kerbache (55ème) – Diongue (63ème) – Bocognano (88ème sp) pour Bastia





Avertissements : Le Cardinal (25ème) – Salles Lamonge (37ème) pour SCB

Niang (38ème) - El Rhayti (50ème) pour Epinal





SC Bastiais

Lombard – Vincent – Schur (Kherbache 36ème)– Moretti (c) – Quemper – Bocognano – Diongue – Ben Saada (Coulibaly 71ème) - Le Cardinal – Tutu (Etshimi 77ème) – Salles Lamonge.

Entr. : M.Chabert



SAS Epinal

Ternynck – Gace (c) – Kubota – Colin (Berkane 82ème) – Krasso – Sangare – El Rhayti (Biron 70ème)– Niang (Le Roux 67ème) – Borodine – Luvualu.

Entr. : X. Colin