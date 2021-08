Football N1 : Le FC Bastia-Borgo ouvre à Sète !

Avec 12 départs pour 11 arrivées (pour l’instant) c’est avec un effectif renouvelé que le FCBB participe à ce championnat. Derniers arrivés en date, la semaine dernière, Anthony Schuster, un attaquant expérimenté de 31 ans formé au Toulouse FC, et Jérémy Grain, milieu de terrain offensif de 27 ans.« On a réussi à composer un groupe avec la possibilité éventuellement de le compléter encore avec 2 joueurs, un attaquant voire un joueur intermédiaire, l’objectif est d’en faire une équipe» souligne l’entraîneur Albert Cartier. « On a fait une bonne préparation et j’attends de mes joueurs qu’ils soient des compétiteurs, qu’ils soient à 100% dans l’intention. Notre objectif est de travailler en toute sérénité, s’améliorer, prendre le plus de points possibles, avec le maintien au minimum et sans forcement se fixer vers le haut, pérenniser le club en vue de la future L3 professionnelle ».Pour ce premier match de championnat tout le monde est sur le pont, hormis Doumbia, suspendu. Sète, l’adversaire de ce vendredi ? «Une équipe remaniée, reconstruite mais avec les mêmes qualités que la saison passée : de la vitesse à se projeter devant, une solidité derrière, du gabarit, de l’impact, de l’expérience, de la qualité » indique Albert Cartier. Le groupe : Balijon – Guerin – Hamdi – Mahieu – Pellegrini – Machado – Anziani – Lajugie – Schuster – Cropanese – Magassouba – Fulbert – Grain – Bassouamouna- M’Bala - Vittori.