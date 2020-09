Football N1 : Le FC Bastia-Borgo arrache le nul face au Mans (1-1)

Si les visiteurs, en noir, donnaient le coup d’envoi, ce sont les locaux qui obtenaient le premier corner dès la 2ème minute. Toutefois le premier quart d’heure ne donnait pas grand chose malgré une petite domination bastiaise.

Passées ces 15 minutes, les Manceaux haussaient leur niveau de jeu et la tentative de Brahimi frôlait le montant gauche d’Escales (16ème). Les joueurs de Jean-André Ottaviani subissaient alors la domination des Sarthois.

Sur un contre puis centre de Doumbia, Durbant au second poteau reprenait de la tête mais le ballon passait juste au-dessus de la transversale de Patron (20ème).

On savait les manceaux dangereux sur coups de pied arrêtés, ils le prouvaient à la 26ème minute de jeu. Sur un corner de la gauche d’Etuin, Hafidi dans la surface reprenait le ballon de la tête et le propulsait dans la lucarne gauche d’Escales. (0-1)

Escales qui devait ensuite s’interposer sur un tir de loin de Youssouf (28ème).

Face à la domination mancelle, les contres corses étaient certes rapides et posaient des problèmes à la défense visiteuse, mais la finition n’était, hélas, pas au rendez-vous.

Les Borgais se créaient une superbe occasion à la 36ème. Sur un contre de Isidore, Marmot sur la gauche héritait du ballon et centrait sur Durbant au point de penalty. La tête de l’attaquant du FCBB était superbement décroisée mais le ballon finissait juste au-dessus du coin gauche de Patron.

Bis repetita à la 40ème, le centre de Marmot était de nouveau repris de la tête par Durbant mais Patron sauvait sur sa ligne.

En cette fin de 1ère période, le FCBB pressait sur le but du Mans mais à la pause les visiteurs rentraient aux vestiaires avec un but d’avance.



Les Corses reprenaient la seconde période pied au plancher, pressant les Manceaux sur leur but. Mais ceux-ci tenaient bon.

Sur un contre, ils obtenaient même deux corners consécutifs mais les rouges s’en sortaient sans dommage.

Les joueurs de J.-A. Ottaviani poursuivaient leur domination mais restaient toujours muets dans la finition.

Les visiteurs attendaient leurs adversaires et sur un contre Tomi étaient à deux doigts de tromper Escales (59ème).

A la 65ème, les rouges obtenaient un coup-franc à 30 m des buts de Patron mais le ballon de Marmot n’était pas exploité par ses coéquipiers.

Les Borgais héritaient d’un bon coup-franc à la 70ème, à l’entrée de la surface de réparation mais Marmot plaçait le ballon, juste au-dessus de la transversale de Patron.

Les Corses avaient beau multiplier les centres, ils ne trouvaient toujours pas le chemin du but.

A la 83ème Cropanese s’écroulait dans la surface de réparation. L’arbitre après un coup d’œil à son assistant, désignait aussitôt le point de penalty. Isidor en le transformant en force permettait au FCBB d’égaliser.

Les rouges terminaient la rencontre à 10 après l’exclusion de Cropanese pour 2 cartons jaunes (89ème).

Dans les 5 minutes de temps additionnel, les Manceaux se jetaient sur le but d’Escales. Ils obtenaient un coup-franc dangereux (90 + 3) Youssouf plaçait le ballon juste à coté du montant gauche de Escales.

Le score en restera là malgré un dernier corner pour le FCBB repris de la tête par Giacomini à coté.





La réaction de l’entraineur du FCBB, Jean-André Ottaviani

«Déception non ! Je suis un peu mitigé. On prend un but sur corner, on a été statiques sur le coup. On avait en face une grosse équipe qui nous a mis sous pression et il fallait être vigilant à tout moment. Mentalement et physiquement, on a été forts. On a trouvé les ressources pour revenir, c’est positif finalement. On a été très volontaires et on est en progression. On a un effectif homogène ce qui nous permettra de tourner. On a une marge de progression dans la finition mais ça va venir ».





Feuille de match

6ème journée de N1

FC Bastia-Borgo 1 - 1 Le Mans FC ( 0 - 1 )

Complexe de Borgo

Temps : beau

Pelouse synthétique en bon état

Spectateurs : 350 environ





Arbitre centre : DELPECH ROMAIN

Arbitre assistant 1 : ZMYSLONY LUDOVIC

Arbitre assistant 2 : GARRIGUES JULIEN



Buts : Hafidi (26ème) pour Le Mans

Isidor (80ème sp)



Avertissements : Hamdi (66ème) – Cropanese (72ème et 80ème) pour le FCBB

Donisa (67ème) pour Le Mans.



Exclusion : Cropanese (89ème)



FCBB : Escales – Buon – Hamdi – Doumbia – Durbant (Raoul 80ème)– Cropanese – Grimaldi (c) (Diarrassouba 63ème)– Giacomini – Isidor – Barbet – Marmot (Umbenstock 73ème).

Entr. : JA Ottaviani





Le Mans FC : Patron – Costa – Bernauer – Tomi – Hafidi – Brahimi (Avounou 75ème)– Youssof – Lemonnier (c) – Veigneau (Vardin 63ème) – Etuin (Coulibaly 80ème) – Donisa.

Entr. : D.Olle Nicolle