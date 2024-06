Football : Les pompiers corses retrouvent l’élite

Du 6 au 8 juin derniers, Bourges a vibré au rythme du 33ème Championnat de France Football des Sapeurs-Pompiers, marqué par le retour remarqué de l'équipe de Haute-Corse après une absence de dix ans.

"Depuis 10 ans n’existait plus d’équipe de Haute-Corse."

Dès septembre dernier, la formation a entamé un processus de recrutement minutieux, formant un groupe solide malgré les défis logistiques des gardes et des disponibilités.

"Avec Patrice Liberi, Robin Guiseppi, Marc Garcia, Roland Milleliri, Frédéric Prévost et Axelle Guyon-Queroli, on a peaufiné le groupe, on s’est entrainé parfois 2 fois par semaine et disputé des matchs amicaux contre des équipes de différents niveaux de la région."

souligne Ludovic Genest, l'entraîneur de la sélection. Ce retour spectaculaire a été rendu possible grâce à l'initiative de Roland Milleliri et au dévouement de toute une équipe de sapeurs-pompiers bénévoles, soutenue administrativement par Jean-François Gaspari et Thierry Nutti. "C’était tout nouveau pour moi car si j’avais une bonne expérience de joueur, je n’avais pas celle de coach." explique Ludovic Genest, aussi ancien joueur professionnel.détaille Ludovic Genest.

Le championnat de N2 s'est avéré être un défi relevé, rassemblant 24 équipes réparties en quatre poules compétitives. Malgré une entrée en matière prometteuse avec une victoire contre le Finistère (1-0), l'équipe corse a dû batailler ferme, notamment contre la Seine-Maritime où elle s'incline aux tirs au but après un match nul (1-1), et face à l'Ardèche (1-2). Un retour en force a permis à la Squadra de reprendre le dessus avec des victoires cruciales sur la Haute-Garonne (1-0) et le Vaucluse (2-0), assurant ainsi sa première place du groupe et la promotion en N1.



La compétition a atteint son apogée avec une participation jusqu'en petite finale, où la Haute-Corse s'est inclinée aux tirs au but face à la Seine-et-Marne (0-0, 2-3 tab), sacrée par la suite championne de France de N2. Malgré cette défaite, les pompiers de Haute-Corse ont fièrement décroché la troisième place, surpassant la Mayenne (2-0).



Ludovic Genest résume le secret de leur réussite : "Ce qui a fait notre force, c’est le collectif, la cohésion. Nos 7 mois de préparation ont porté leurs fruits. Il s’est détaché un collectif, une entraide, un mental, des valeurs que l’on retrouve en Corse." Il tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont soutenu l'équipe : "À l’UDPS 2B pour sa confiance sans faille, à nos supporters, nos élus, à nos sponsors et partenaires, qui ont cru en notre vision et nous ont offert leur soutien précieux."



Cerise sur le gâteau, trois joueurs de la Squadra du Cismonte 2B ont été détectés pour l’Équipe nationale : Robin Guiseppi, Julien Pace et Jean-Louis Carlotti.