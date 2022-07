Football : Le SCB présente son nouveau maillot

La rédaction le Mardi 26 Juillet 2022 à 07:47

C'est au cours de la traditionnelle Serata di l'abunnati qui a eu lieu ce lundi 25 juillet à la salle de fête de Lupinu que le président du club, Claude Ferrandi, son vice-président Pierre-Noël Luiggi et l’entraîneur Régis Brouard ont présenté le nouveau maillot "Home" pour la saison à venir. La soirée a aussi été l'occasion de présenter aux socios et aux abonnés presents le projet sportif du club, le budget de la saison et l'effectif actuel.

Les joueurs inaugureront le nouveau maillot face à Laval ce samedi 30 juillet, pour la première journée de Ligue 2.