Football : L’AS Furiani-Agliani récompensée par la FFF

Lancé en 2015 en lieu et place du label-École de football, le label jeunes FFF est une distinction attribuée sur critères pour 3 ans afin d'encourager et récompenser les clubs amateurs pour leur travail de structuration et de développement, notamment en matière d’accueil des jeunes footballeurs et footballeuses.



Cette distinction comprend trois niveaux : Espoir, Excellence , Élite . Ce mercredi, Patrick Pion, adjoint au Directeur technique national de la FFF Hubert Fournier , a remis le diplôme « Excellence » aux dirigeants du club. « Les critères d’obtention prennent en compte notamment l’accueil, la pédagogie, le nombre de licenciés ou encore les structures du club » souligne P. Pion.



« En termes de licenciés nous en recensons plus de 400 » indique Philippe Ferroni , président de l’ ASFA . «Nous avons toutes les catégories des U6 aux U18, 3 équipes seniors, N2, R1 et R3 et 2 équipes de vétérans. Ils sont encadrés par une vingtaine d’éducateurs diplômés ».



Pour la FFF , la remise d’un tel diplôme est valorisante pour le club : « C’est un gage de sérieux, de qualité pour les parents, une référence et montre que le club travaille bien » précise encore P. Pion. Le label , et la dotation qui va avec (ballons, équipements .. ), o nt été remi s par Patrick Pion sur la pelouse du stade du Bastio , siège du club, en présence des jeunes du club, Philippe Ferroni , Patrick Videira , entraîneur général, son staff, Jean-Louis Leca , gardien de but du RC Lens, adjoint à la Mairie de Furiani et Président d'honneur du Club, Dominique Basteri , vice-président de la Ligue corse de Football , Didier Grassi , membre du comité directeur de la LCF , Jean-Luc Airola , secrétaire général, Pierre Fontana et Yoann Vauzelle , Conseillers techniques régionaux , Dominique Aurousseau , Anne-Marie Tomasini et Fabrice Corona du Crédit Agricole.