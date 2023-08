Football : Julien Benhaim signe avec L'AC Ajaccio

Julien Benhaïm rejoint l'ACA ! ✊



Julien, benvinutu sott’à i to novi culori bianch’è rossi è bon’ritornu nant’à a to tarra ! ⚪️🔴#ACAjaccio #ForzaAiacciu

— AC Ajaccio (@ACAjaccio) August 3, 2023

Depuis le début du mois de juillet, le joueur insulaire était à l'essai au sein du club ajaccien, et ses efforts ont été récompensés. Après avoir suivi toute la préparation estivale avec les Blanc et Rouge, Julien Benhaim a convaincu le staff technique ajaccien de ses compétences et de son potentiel : "Nous avons remarqué qu'il était en fin de contrat et s'entraînait seul à Bastia. Nous lui avons proposé de faire un essai avec nous, car nous étions en quête de latéraux pour renforcer notre secteur défensif du côté gauche. Ce contrat est la validation de son travail acharné pendant le stage et les semaines d'entraînement qui ont suivi", confirme Johan Cavalli, le coordinateur sportif.Originaire de Bastia, Julien Benhaim qui a évolué à Béziers puis au Stade Briochin est désormais de retour chez lui et s'apprête à faire son retour dans le monde professionnel du football. Sa signature est un pas de plus dans la consolidation de l'effectif de l'ACA Ajaccio, qui compte bien briller dans la saison à venir.