Football Grand Sud : la SVARR accrochée dans le match au sommet du R2

Au sein du championnat de Régional 1, le derby de l'extrême sud entre la JS Bonifacio et le Sud FC s'est soldé par un score de parité 1 à 1, ce dimanche après-midi, sur la pelouse du stade Antoine-Tassistro. Le Sudiste Dekkoune a égalisé en toute fin de match répondant à l'ouverture du score du Bonifacien Michel Ledéfunt. Un partage des points qui ne fait les affaires de personne, les deux équipes demeurant engluées dans le bas du tableau.

L'AS Porto-Vecchio, de son côté, n'a pas joué face à la réserve de Bastia-Borgo, La réserve nordiste ayant, en effet, fait part de cas de Covid 19 au sein de son effectif.





Quant au championnat de Régional 2, il permettait d'assister, cet après-midi, sur le terrain du stade Jacky Santucci, au choc de cette fin du cycle aller entre la SVARR (Squadra Valincu Alta Rocca Rizzanese), le leader, et son dauphin Afa. Pour la première fois de la saison la SVARR n'a pas connu les joies de la victoire en étant tenue en échec sur le score de 2 buts à 2.

Pour autant les joueurs du Valinco sont toujours confortablement installés en tête de leur poule.