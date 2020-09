Football Grand Sud - Seul le CA Propriano s'est imposé

La JS Bonifacio pour son retour en R1 évoluait à domicile face à la réserve du GFCA.

A l'issue d'une partie de bonne facture les deux équipes se sont séparées sur le score vierge de 0 à 0.

De son côté, Porto-Vecchio, qui recevait Le Nebbiu, n'a pas réussi, non plus, à l'emporter. Les Moustiques de René Lobello avaient pourtant ouvert la marque sur un penalty de Cesari. Les joueurs du Nebbiu devaient égaliser puis prendre l'avantage sur deux coup de pied arrêtés. Il revenait à Cesari de remettre les deux équipes à égalité avant la pause. La marque ne devait plus évoluer jusqu'au coup de sifflet final.

Enfin, le Sud FC, qui rendait visite au FC Balagne rétrogradé de N3, n'a pas pesé lourd. Les Sudistes ont subi la loi balanine sur le score lourd de 5 buts à rien.

En R2, Propriano ouvrait à domicile face à cette même réserve du FC Balagne. Les Capistes ont été les seuls représentants du Grand Sud à goûter aux joies du succès en s'imposant 4 buts à 1 sur leur terrain du stade Jacky Santucci.