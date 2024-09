Football Grand Sud - Premier succès du Sud FC

Après l'intermède de la Coupe de France, les championnats ont repris leur droit ce dimanche avec, en plus, l'entrée en scène des équipes de R3 et R4. Samedi après-midi à Sainte-Lucie dans le cadre de la quatrième journée de N3, le Sud FC a enfin débloqué son compteur points en s'imposant face à une très bonne équipe d'Aigues-Mortes sur le score de 2 buts à 1. Une victoire engrangée grâce à des buts d'Issam Koukouch et Hugo Azzi.





Au sein de l'élite régionale, la SVARR rendait visite à la Casinca alors que l'ASPV accueillait Eccica dans un duel entre promus de R2, dans un remake du match d'accession du printemps dernier sur cette même pelouse du Pruneddu. Les deux représentants du secteur Grand Sud n'ont pas connu les joies de la victoire. La SVARR été tenue en échec en Casinca sur le score de 1 à 1, alors que dans le même temps, l'ASPV se faisait surprendre à domicile par Eccica 1 à 0

Pour le compte du championnat de R2, Bonifacio, auteur de la perf en Coupe face à Bastelicaccia, rendait visite au GFCBL.Cette fois, les Bonifaciens se sont inclinés 1 à 0

En R4, la première journée était le théâtre du derby de l'extrême sud entre Sotta et le Sud, Les réservistes Sudistes n'ont pas fait dans le détail en s'imposant sur le score fleuve de 8 buts à 4.