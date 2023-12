Football Grand Sud : Podiums à tous les niveaux

Une première partie de championnat plutôt réussie pour les représentants du secteur Grand Sud dans la mesure ou hormis le FC Sotta qui revient sur la scène régionale, toutes les équipes occupent les podiums que ce soit en Régionale 1, Régionale 2 voire en Futsal.

A tout seigneur tout honneur, le Sud FC promu au sein de l’élite régionale après avoir connu une unique saison en R2, est titulaire pour l’heure de la première place. Les joueurs de David Careddu devancent, avec 33 points, le FJEB (30 points). Les Sudistes comptabilisent 7 succès, 2 nuls, et une unique défaite à domicile contre la Casinca. Le Sud qui possède la meilleure défense avec seulement cinq buts encaissés et la deuxième attaque (17 buts).

De son côté la SVARR, auteure d’une belle campagne en Coupe de France, a bien digéré son élimination à Fabrègues et se trouve actuellement à la troisième place (28 pts). Les joueurs du Valincu sont à la tête d’un capital de 5 succès, 3 nuls et deux défaites. A l’évidence la trêve est arrivée à point nommé pour le groupe de Pierre Nironi sur le pont depuis le mois de septembre et qui éprouve le besoin de souffler.





Régionale 2 : l’ASPV et la JSB en position d’attente



Dans l’antichambre de l’élite régionale, le bal est mené par le GFC Ajaccio de retour à la compétition. Les Gaziers sont logiquement leaders avec 35 unités et une seule défaite en dix rencontres. Le Gaz titulaire de la meilleure attaque 26 buts et de la meilleure défense (6 buts). Des totaux identiques à ceux de l’ASPV pensionnaire de la deuxième place avec 32 points. Les Moustiques qui ont retrouvé des couleurs et qui n’ont baissé pavillon qu’à deux reprises face justement au GFCA et à Eccica. L’autre club de l’extrême sud, à savoir la JS Bonifacio complète ce podium provisoire en étant à la tête d’un pécule de 30 points. Les joueurs de la Cité des Falaises à l’effectif juvénile a, sans faire grand bruit, réalisé un première partie de championnat convaincante ponctuée par six succès deux nuls et autant de revers.

Pour être complet dans ce panorama des clubs du secteur Grand Sud on notera la 9e place en Régionale 4, du tout nouveau club du FC Sotta qui est de retour au plan régional.





Futsal : Bonifacio tient la route.



Du côté du Futsal, les représentants du Grand Sud sont, également, à la fête au moment de la trêve des confiseurs. En Régionale 1, l’équipe de Bonifacio se situe en troisième position avec 4 victoires et 3 défaites et un bilan à l’équilibre avec 37 buts marqués et autant encaissés. La réserve bonifacienne, quant à elle, est en tête de sa poule avec 6 succès et 2 revers pour 26 points. Les Bonifaciens devancent la SVARR qui suit juste derrière avec 25 points.

Au total une belle première partie de compétition pour les équipes du Grand Sud avant la reprise de la compétition qui aura lieu le 7 janvier pour la SVARR avec le match en retard de Coupe de Corse face à la réserve de Borgo. Leurs petits camarades devront attendre une semaine de plus avant de retrouver les pelouses tout du moins pour ceux encore qualifiés en Coupe de Corse.