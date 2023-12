Football Grand Sud : Le Sud FC leader en R1

Dans le choc de Régionale 1, le Sud FC, bien que réduit à 10 dès l'entame du match, a battu le FJEB 3 buts à 1. Les Sudistes sont, désormais, uniques leaders de l'élite insulaire. De son côté la SVARR s'en est allée s'imposer sur le terrain de la Costa Verde sur le score de 4 buts à 1. Les joueurs du Valincu grimpent sur le podium de ce championnat.





Pour le compte du championnat de Régionale 2, l'ASPV à la faveur de son succès au Prunellu face à Monticello 4 à 1 s'empare, cet

après-midi, de la deuxième place du classement, alors que de son côté la JS Bonifacio a réussi une très belle performance en dominant le leader le FC Balagne, sur ses terres, 4 à 1.





En Régionale 4, pas de vainqueur à Sainte-Lucie entre le FC Sotta et Ghisonaccia. Les deux équipes se sont séparées sur un offensif 4 à 4.

En Futsal les Bonifaciens ont vécu un très beau dimanche dans le cadre de la double confrontation face à Borgo en R1 et R2. A chaque fois les joueurs de la Cité des Falaises se sont imposés dans leur salle du Gymnase Libertas sur les scores respectifs de 7 buts à 1 et 5 buts à 3.