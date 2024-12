Football Grand Sud - La grosse "perf" du Sud FC à Beaucaire

Du côté des rendez-vous insulaires, les championnats laissaient la place ce dimanche à la Coupe de Corse dont on jouait les 16es de finale.

A priori les clubs du Grand Sud partaient avec les faveurs des pronostics dans la mesure où toutes les équipes jouaient contre des adversaires de niveau inférieur évoluant en Régional 3.

L'ASPV qui jouait contre Lupinu s'est imposée sans coup férir 4 à 0 grâce à deux buts de Tafani, un de Cesari et un dernier de Condé.

A l'inverse, la JS Bonifacio qui affrontait l'ECB Sud en terre bastiaise s'est inclinée 1 à 0. Le match de la SVARR à Calinzana n'a pas eu lieu en raison en raison de la tragique disparition de Thierry Ricco unanimement apprécié en Balagne et au-delà Enfin, le Sud FC qui mettait son calendrier à jour à Beaucaire jouera les 16es de finale le 22 décembre prochain à Monticellu.

A noter que pour le compte de la mise à jour du calendrier de R4, la réserve du Sud FC l'a emporté à Lupinu 3 à 0.