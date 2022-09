Football : En infériorité numérique, le FC Borgo arrache le nul face à Versailles (1-1)

Le match débutait sur un bon rythme mais sans pour autant que l’une des deux équipes ait des occasions, les défenses prenant le pas sur les attaques. Alors qu’ils étaient sur une belle séquence de jeu, coup dur pour les Corses à la 28ème, ils se voyaient réduits à 10 après l’exclusion sévère de Kote pour une faute à l’entrée de la surface sur Djoco lors d’une contre-attaque.

En infériorité numérique, ils encaissaient un but à la 40ème. C’était le score à la mi-temps.

En seconde période, les joueurs du président Emmanuelli courbaient l’échine avant de se rebeller et menacer les visiteurs. Pourtant ce sont bien les Yvelinois qui pouvaient tuer la match au quart de jeu de cette 2ème période. Chance pour les Borgais, la transversale de Barbet renvoyait le ballon. Un signe peut-être pour les locaux ! et le fait qu’ils parvenaient à égaliser grâce à une belle combinaison Duku/Doumbia à la 70ème.

Alors que les Versaillais gaspillaient de bons ballons, les borgais faisaient le dos rond jusqu’au coup de sifflet final









Feuille de match

8ème journée de National

FC Borgo 1 - 1 FC Versailles ( 0 - 1 )

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : Nuageux

Spectateurs : environ 250



Arbitre centre : Arnaud Baert

Arbitre assistant 1 : Elodie Coppola

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand



Buts :

Michel (40ème) pour Versailles

Doumbia (70ème) pour FCB



Avertissements :

Zahibo (17ème) – Hemans (38ème) – Diarra (90ème) pour le FCB

Lefebvre (52ème) – Polomat (90ème ) pour Versailles.



Exclusion : Kote (28ème) pour le FCB



FCB : Barbet – Kote – Benoit – Romany – Hemans – Doumbia (c) – Kerkhour (Chevreuil 55ème) – Diarra – Ley – Zahibo (Duku 55ème) – Tattevin (Gentil 84ème) .

Entr. : Alex Torres





FCV: Renot – Pham Ba – Polomat – Djoco (Viera 60ème)– Akueson – Lefebvre (Diarrassouba 84ème) – Prunier (Armand 60ème) – Jaques – Sylva (Alioui 60ème) – Lemoine – Michel.

Entr. : Youssef Chibhi



Le film du match

Coup d’envoi donné par les Versaillais.

14ème : Centre tir de la droite Pham Ba dans la surface corse. Le portier borgais se plie pour capter le ballon.

25ème : Coup-franc pour le FC Borgo à 30 m des buts visiteurs. Le tir brossé de Tattevin passe juste au-dessus de la transversale de Renot.

28ème : Coup-Franc versaillais à l’entrée de la surface corse. Djoco expédie le ballon dans les airs.

38ème : But pour Versailles. Sur un centre de Lefebvre de la droite, Michel d’une tête décroisée place le ballon sur la droite de Barbet. (0-1)

49ème : Barbet se couche bien sur un tir tendu des 20 m du versaillais Lefebvre.

56ème : Coup-franc de Hemans des 20 m et belle parade du gardien Renot qui dégage en corner.

64ème : Lefebvre s’infiltre dans la surface corse et tente le lobe sur Barbet. Le ballon heurte la transversale du portier insulaire.

67ème : Bien servi par Diarra, Tattevin (FCB) ajuste le gardien Renot qui se couche bien pour bloquer le cuir.

70ème : But pour Borgo. Bien servi par Duku aux 25 m, Doumbia envoie une mine dans les buts de Renot. Le ballon finit au ras de son montant droit. (1-1).

81ème : Arrêt décisif de Barbet (FCB) lors d’un face à face avec Lefebvre qui s’était échappé sur la droite.



La réaction de l’entraineur du FCB, Alex Torres

« « C’est un point largement mérité après 65 mn à 10 contre 11. C’est fondateur pour la suite de la saison. On a éprouvé des difficultés après l’exclusion de Kote. On a su relever la tête en 2ème période et faire front. On avance doucement, on montre autre visage. A la mi-temps on a rappelé ce que pouvait être le scénario du match, on a rappelé nos principes en insistant sur deux ou trois points, comme défendre qui était une priorité. Ce soir, en prenant en compte les bonnes rentrées des remplaçants, il faut saluer un vrai travail d’équipe et on va se satisfaire de ça ».