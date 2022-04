Football : Décevant face à Avranches, le FCBB se crucifie tout seul !

Les joueurs du président Emmanuelli prenaient le match par le bon bout contenant les Normands dans leur camp. Ils ouvraient rapidement le score sur un magnifique coup-franc d’Anziani des 25m à la 6ème minute de jeu. Les Corses continuaient leur domination mais ne pouvaient faire le break. Les visiteurs sortaient la tête de l’eau à la 30ème mais sans vraiment inquiéter la défense insulaire. Feu de paille car les insulaires reprenaient le match à leur compte rapidement. A la pause le FCBB menait logiquement au score mais par le minimum.

Les joueurs de Stéphane Rossi peinaient à la reprise face à des Normands plus entreprenants qui égalisaient fort logiquement par Tallal à la 61ème.

La tête dans le sac, les locaux ne trouvaient même pas les ressources pour réagir. Pis les visiteurs rajoutaient logiquement un 2ème but. Les Corses ne pouvaient s’en prendre qu’à eux mêmes !



Feuille de match

30ème journée de National

FC Bastia Borgo 1 - 2 US Avranches Mont St Michel (1-0)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : Beau

Spectateurs : Environ 200





Arbitre centre : Ali Djedid

Arbitre assistant 1 : Romain Galibert

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand



Buts :

Anziani (6ème) pour FCBB.

Talal (61ème) – Boussaid (86ème) pour Avranches



Avertissements :

Lemeray (58ème) – Godart (89ème) pour Avranches

Hamdi (67ème) pour FCBB



FCBB : Balijon – Rimane – Hamdi – Cropanese (c) – Bassouamina – Giacomini (Schuster 85ème) – Hemans – Anziani – Ba – Marmot (Raspentino 68ème) – Magassouba.

Entr. : St. Rossi





USAMSM: Beuve – Launay – Falouh – Lemeray – Boateng (c) – Talal – M’Dahoma – Bianchini – Godart – Boussaid – Magnon (Piechocki 76ème) .

Entr. : F. Reculeau



Contexte :

Match entre deux équipes en quête de points pour le maintien.



Les buts :

6ème : Coup-Franc d’Anziani des 25 m. le milieu de terrain corse place le ballon dans la lucarne droite du gardien Avranchinais Beuve

61ème : Dans une forêt de jambes dans la surface corse, Talal propulse le ballon dans les filets de Balijon.

86ème : Boussaid en embuscade sur un centre de Falouh trompe Balijon



Actions de jeu :

Coup d’envoi donné par le FCBB

12ème : Mauvaise appréciation de la trajectoire de la balle de Hamdi, Bianchini en embuscade récupère le cuir mais le Normand ne peut exploiter cette erreur du défenseur central corse.

19ème : Centre de la droite de Bassouamina pour Ba au point de penalty mais Boussaid dégage le ballon.

20ème : Coup-Franc d’Anziani des 30 m, face au but. Son ballon passe à coté du montant droit de Beuve.

23ème : Centre de la droite d’Anziani dans la surface. Au deuxième poteau, Marmot rate complètement sa reprise de la tête.

29ème : Tir de Boussaid à l’entrée de la surface corse. Le ballon est contré par Anziani.

37ème : Centre de la droite de Bassouamina au 2ème poteau. Marmot pourtant bien seul, rate une nouvelle fois sa reprise de la tête.

52ème : Balijon sort dans les pieds de Talal bien lancé par Boussaid.

54ème : Tir de Magnon à l’entrée de la surface bien capté par Balijon.

58ème : sur un centre de la droite, la reprise de NDahoma passe juste à coté du but de Balijon

72ème : Centre de la droite de Cropanese, la reprise de la tête de Anziani au point de penalty est bien bloquée par Beuve.

79ème : Tir de Bassouamina de la droite, bien repoussé par le gardien Avranchinais.

90ème : Sur un contre, seul face à Balijon, Bianchini trouve le montant gauche du gardien corse.



Joueurs les plus en vue :

Bassouamina au FCBB

Falouh pour Avranches



Bilan sportif :

Une défaite qui condamne pratiquement le FCBB à la relégation en N2.



La réaction de Stéphane Rossi, entraîneur du FCBB



« On a fait une bonne première période et en 2ème, il n’y avait pas les mêmes joueurs sur le terrain, ils n’avaient pas le même état d’esprit. On a fait moins d’efforts, on est punis. On réagit mais trop tard. On donne le bâton pour se faire battre. Il y a un problème mental. On ne peut pas produire une telle première mi-temps en malmenant Avranches et faire une telle 2ème période. J’ai du mal à analyser. C’est frustrant et énervant de ne pas se battre sur le terrain pour gagner. Il y a un manque de sérénité, de confiance. Il y a beaucoup de paramètres qu’on ne maitrise pas. On déjoue. Je n’ai pas pour habitude d’être défaitiste mais il nous reste 12 points à prendre pour se sauver. Il faut faire un sans faute ! Mathématiquement c’est jouable mais si on continue comme ça va être très dur d’enchainer ne serait ce que deux victoires ».