Football : Dans un contexte difficile, bon match nul du FCBB face à Laval (2-2)

Après un début de match frileux et un but encaissé dans le 1er quart d’heure, les joueurs de Cartier réagissaient bien, égalisant par Lajugie trois minutes plus tard. Les Corses faisaient alors jeu égal avec les Mayennais qui toutefois reprenaient le jeu à leur compte en fin de première période mettant une grosse pression sur le but de Balijon.

En seconde période les joueurs du président Emmanuelli étaient stoppés dans leur bel élan par l’exclusion sévère par l’arbitre de Grain à la 57ème . A 10 contre 11, les rouges se faisaient encore punir sur coup de pied arrêté, un corner de Maggiotti repris victorieusement par Durbant à la 64ème. Le dernier quart d’heure était musclé avec des nombreux cartons jaunes distribués par l’arbitre. Le FCBB s’arrachait dans les dernières minutes pour obtenir un nul mérité. La fin de match sera houleuse avec heurts aux abords des vestiaires.



Feuille de match

4ème journée de N1

FC Bastia Borgo 2 - 2 Stade Lavallois (1-1)

Complexe sportif Paul Natali de Borgo

Pelouse synthétique

Beau temps, léger libeccio

Spectateurs : 400 environ



Arbitre centre : Ahmed Taleb

Arbitre assistant 1 : Ileas Daoudi

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand



Buts : Durbant (14ème – 64ème) pour Laval

Lajugie (17ème) – Cropanese (86ème) pour FCBB



Avertissements : Mbala (5ème) – Anziani (61ème) - Cartier 76ème) – Cropanese (78ème) pour FCBB

Brun (45ème) – Da Silva (76ème) - Carlier (79ème) pour Laval



Exclusion : Grain (57ème) pour le FCBB



FCBB : Balijon – Pellegrini – Hamdi – Grain – Doumbia – Mbala – Cropanese (c) – Anziani (Bassouamina 70ème) – Lajugie (Marmot 72ème) – Schuster – Magassouba.

Entr. : Albert Cartier





St. Lavallois : Sauvage – Roye (c) – Maggiotti – Durbant – Brun (Da Silva (70ème) – Balde – Carlier (Ferhaoui 82ème) – Etcheverria ( Fumu Tamuzo 89ème) – Duterte (Seidou 89ème) – Cros – Adeoti.

Entr. : Olivier Frapolli





Le contexte :

Deux clubs mal en point au classement avec un seul point en 3 matchs et à la recherche de leur première victoire.



L’ambiance :

Coup d’envoi donné par les rouges du FCBB. Belle chambrée de supporters du FCBB. Fin de match électrique.



Les buts :

14ème Sur un corner de Roye de la gauche, la défense corse tergiverse et Durbant en embuscade fait trembler les filets de Balijon.

17ème Lajugie s’offre un beau slalom dans la surface, coté gauche, et dans un trou de souris égalise.

64ème Sur un corner de Maggiotti de la gauche, Durbant rabat le ballon dans les filets de Balijon.

86ème Magnifique bicyclette de Cropanese dans la surface. Le ballon file dans l’angle gauche de Sauvage, battu.



Faits de match :

1ère et 3ème minute de jeu : deux corners consécutifs pour les visiteurs qui entrent mieux dans le match que leurs adversaires.

5ème minute sur un ballon en profondeur Mbala lobe le gardien lavallois Sauvage qui heurte l’attaquant corse. L’arbitre siffle faute contre le FCBB et sort le carton jaune. Pas évident. Sévère même.

30ème Exploit personnel de Maggiotti qui slalome à l’entrée de la surface corse, mais son tir à 3 m de Balijon est bloqué par un arrêt réflexe du portier du FCBB.

32ème Centre de Grain de la gauche, Mbala smatche le ballon de la tête mais à coté du montant droit de Sauvage.

43ème Une mauvaise appréciation de Pellegrini dans la surface profite à Roye tout seul face à Balijon dans les 6 mètres. Ce dernier fait obstacle de son corps pour éviter le 2ème but lavallois.

50ème Belle frappe des 30 m d’Anziani. Le ballon passe juste au-dessus de la transversale de Sauvage.

55ème Ballon vicieux de Durbant sur la gauche pour Brun au point de penalty mais Balijon anticipe bien.

57ème choc entre Roye et Grain. Les deux hommes roulent à terre. Après l’intervention des soigneurs, l’arbitre expulse le corse. Décision très sévère.

81ème Centre au cordeau de Cropanese pour Magassouba sur la ligne des 6 m mais l’attaquant corse est trop juste pour reprendre de la tête.



Hommes du match :

Durbant (Laval) auteur de 2 buts.

Cropanese auteur d’une superbe bicyclette au FCBB.



Joueurs les plus en vue :

Roye et Durbant (pour Laval)

Cropanese (FCBB)



Bilan sportif : Un bon point pour le FCBB au vu de la physionomie du match.



Réaction de l'entraineur du FCBB, Albert Cartier :

« J’ai retrouvé ces soirées corses que j’ai connues en tant que joueur il y a plusieurs années, avec un contexte qui fait ressortir passion et qualités des hommes, qualités morales et qualités footballistiques qui émergeaient de ces âpres combats. C’est un point pris avec caractère, avec organisation et avec aussi une audace et un désir de réussir qui mérite pour moi le respect. On a les qualités mentales pour faire l’effort quand on est mené au score alors que j’aimerais que ça s’affiche d’entrée de jeu alors que le score est de 0 à 0. C’est le chemin à accomplir. Cette envie d’aller de l’avant on doit l’avoir dès le début. Sur les coups de pied arrêtés notre état d’esprit n’est pas celui qui doit nous habiter. On ne doit pas laisser approcher les adversaires. Il faut travailler cet état d’esprit. Pour moi il y avait penalty dès le début alors que c’est mon joueur qui est sanctionné. Il y a eu beaucoup d’exagération sur les contacts »