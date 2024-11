Foot National 3 - Corte partage les points avec le Sud FC

Stade Santos-Manfredi.

Corte et le Sud : 0-0.

Arbitres : M. Bovolenta assisté de MM. Barachin et Ettori.

Avertissements : Fonovich (76e) et Fanni (89e) à Corte ; Deneyrat (25e) et El Moussaoui (83e) au Sud FC.





Corte

Luciani, Raphael et Dimitri Menozzi, Perotto, Machado, Aït Yahya, Aït Bassou, Boussemart, Fanni, Segarel, Rimane, Tamboura, Agostini, Trojani, Fonovich, Baghioni.





Sud FC

Gonzalez, Deneyrat, Azzi, Karmann, Ayart, Koukouche, Salvadror Alves, Katrawa, Okitohambe Okura, Ausu, Souazara Anzizii Gama da Silva, Qenegei, El Moussaoui, Marchi, Deville.





Visiblement, les deux matchs de coupe de France en quatre jours ont pesé lourd sur les organismes des Cortenais pour cette troisième rencontre en une semaine. Effectivement, les hommes de David Faderne avaient énormément de mal à trouver le rythme face à une formation du Sud bien en place et très physique. D’ailleurs, les visiteurs ouvraient la marque dès la 4e minute de jeu suite à une balle perdue par la défense locale. Okitohambe Okura récupérait à gauche pour centrer au point de penalty. Ausu était à la réception, mais en position illicite. Heureusement pour les Cortenais qui souffraient dans ce début de rencontre. Luciani était ensuite à la parade sur une nouvelle frappe d’Ausu dix minutes plus tard.





Il fallait attendre la 20e minute pour voir enfin les Cortenais sortir de leur coquille. Fanni centrait pour Tamboura idéalement placé aux 16 mètres, mais sa frappe trop enlevée passait largement au-dessus des buts de Gonzalez. Pour autant ce coup de semonce restait presque sans suite, puisqu’une fois encore ,ce sont les visiteurs qui se montraient plus percutants devant en mettant Luciani à contribution.

Corte retrouvait un peu d’allant dans le dernier quart d’heure et Boussemart s’essayait au tir. Une superbe frappe qui prenait la direction de la lucarne et il fallait une belle envolée de Gonzalez pour sauver ses couleurs (38e). Le Sud répliquait aussitôt. Et Luciani d’une superbe claquette sauvait son camp à la 40e. On en restait là pour cette première période.