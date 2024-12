Foot Grand Sud - Le Sud FC sur sa lancée, l'ASPV à son avantage

Hormis la JS Bonifacio, en Régional 2, qui n'a pas joué face à la réserve du FJEB, en raison du forfait général de cette formation, toutes les autres équipes du Grand Sud étaient sur le pont, ce week-end; à commencer en N3 par le Sud qui recevait samedi Lucciana dans le cadre du derby de la Poule J. Les joueurs du président Marchi après avoir été menés 2 à 0 sur leur terrain de Sainte-Lucie, ont fini par arracher le partage des points (2-2) grâce à un doublé de Jean-Jacques Katrawa, auteur d'un second but de toute beauté sur une volée acrobatique. Le SFC enregistre un quatrième match de rang sans défaite. Une première cette saison.





En Régional 1, la tâche était rude pour l'ASPV qui recevait le leader gazier, samedi, au Pruneddu, alors qu'aujourd'hui la SVARR avait à cœur de se refaire une santé face au FJEB. Samedi à 17 heures, les Moustiques ont tenu en échec le GFCA sur le score à 2 à 2. Les Gaziers qui restaient sur 8 succès de rang en autant de rencontres ont dû partager les points pour la première fois de la saison. De son côté la SVARR n'en finit plus de décevoir. Les joueurs du Valincu se sont inclinés à domicile 2 à 0 et voient s'éloigner la tête du classement dans ce championnat de l'élite régionale.





Enfin, en R4, duel au sommet à Sainte-Lucie entre la réserve du Sud, deuxième du championnat, qui accueillait son voisin porto-vecchiais, leader de la poule. Les réservistes porto-vecchiaise se sont imposés 2 buts à 1 et poursuivent leur série de victoires dans ce championnat. Quant à l'équipe de Sotta, elle évoluait sur le terrain de Saint-Jean. Un déplacement dans la Cité impériale qui s'est soldé par une défaite 2 à 0.