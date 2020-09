Foot Coupe de France : seul Propriano connaîtra le tour suivant

GAP le Dimanche 20 Septembre 2020 à 18:29

Le championnat régional marquait une pause ce week-end et c'était la Coupe de France qui prenait la relève dans le cadre du 3e Tour.

Le coup d'envoi a été donné samedi après-midi dans l'extrême Sud où Bonifacio (R1) était l'hôte des Cortenais, évoluant en National 3. La logique de la hiérarchie a été respectée avec le succès de l'USCC, à l'issue d'un match maîtrisé, sur le score de 4 buts à 0. Un peu plus tard dans l'après-midi, cette fois à Porto-Vecchio, le duel de R1 entre l'ASPV et le nouveau club du FJEB a tourné à l'avantage des Bastiais qui se sont imposés 3 buts à 1.

Cet dimanche après-midi, au stade Jacky-Santucci, le CA Propriano recevait Afa. Dans ce match entre formations de Régional 2, c'est le CA Propriano qui a validé son ticket pour le tour suivant en s'imposant 1 à 0 face à Afa.

Les joueurs du Valinco seront, donc, les uniques représentants du Grand Sud pour le prochain tour au mois d'octobre

