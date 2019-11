Flux Vision : l’offre « big data » d’Orange s’étend à la Communauté de Communes Ile-Rousse-Balagne

Dans le cadre du salon des maires et des collectivités locales qui se tient actuellement Porte de Versailles à Paris, le Président de la Communauté de communes de L’Île-Rousse - Balagne, Lionel Mortini et le Président de l’Office du tourisme intercommunal - représenté par le Directeur, Jean-Michel de Marco - , ont signé ce mercredi avec le PDG d’Orange, Stéphane Richard, un contrat flux vision. Le dispositif flux vision permet d’analyser la fréquentation d’un lieu à partir de données mobiles. Ainsi, ce dispositif convertit en temps réel des millions d’informations techniques provenant du réseau mobile, en indicateurs statistiques qui mesurent la fréquentation et les déplacements de toutes les populations présentes sur le territoire. Grâce à flux vision, les données mobiles récoltées et analysées permettront à la CCIRB, à travers son Office de tourisme intercommunal, d’ajuster sa stratégie touristique.