Fin de la grève à l’hôpital de Bonifacio

Du côté du Syndicat des travailleurs corses (STC), à l’origine du mouvement de grève , on se réjouissait d’avoir vu la direction satisfaire l’essentiel des revendications. Le directeur, Nicolas Ballarin, saluait de son côté « la démarche constructive de la STC », pointant avec soulagement que la grogne s’était exprimée « sans aucun débordement ni entrave au fonctionnement des services ».Dans le détail est actée la création d’un poste d’aide-soignant de nuit dans l’unité de soins longue durée. Quatorze agents contractuels, qui étaient en CDI, vont pouvoir être titularisés, après une période de stage, dans la fonction publique territoriale, bénéficiant ainsi des avantages accordés aux fonctionnaires. Et six infirmières en CDD vont passer en CDI.L’une des principales revendications des grévistes était de revoir l’encadrement des soins. Un organigramme doit être présenté dès vendredi autour des trois filières sanitaires, médico-sociales et soins extérieurs de l’établissement. Dans cette optique, « on a obtenu le repositionnement des cadres de proximité, avec des fiches de poste claires et détaillées », apprécie Antoine-Pierre Culioli, le délégué syndical STC de l’hôpital bonifacien.Un suivi trimestriel est prévu entre les différentes parties, pour s’assurer de la mise en œuvre des engagements consignés dans le protocole d’accord.