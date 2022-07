Figari : un record de 44 jours consécutifs de températures supérieures à 30°

Ce dernier soubresaut thermique précède une baisse plus durable entamée ce lundi à l'ouest, 14ème et dernier jour de cette vague de chaleur. Elle restera la 3ème plus intense de la période 1947/2022.

Entre mardi et jeudi, on sera même proche des normales de saison* 🥳

— Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) July 25, 2022



Nuit très douce en #Corse.

Sur le littoral de la Haute-Corse, les températures sont parfois restées supérieures à 25°C.

A Alistro, la valeur de minimale provisoire à 26,3°C égale le record mensuel observé les 13 et 15 juillet 2006.

Données depuis 1990. pic.twitter.com/Xk6noJLzaX

— Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) July 24, 2022



Du jamais-vu depuis la création de la station de Météo France de Figari. Après la vague de chaleur de 2015 quand il avait fait très chaud avec une température supérieure à 30 degrés pendant 43 jours, entre le 28 juin et le 9 aout, cette année 2022 marque donc un nouveau record avec 44 jours consécutifs.Sur Twitter l'ingénieur prévisionniste à Météo France, Gaétan Heymes, a annoncé ce lundi 25 juillet que cette vague de chaleur, la plus intense depuis 1947, devrait toucher à sa fin. Entre mardi et jeudi, on sera même proche des normales de saison.En attendant une baisse des températures, sur l'ile il fait encore très chaud. A Alistro, la valeur de minimale était la nuit dernière de 26,3°C. Elle a égalé le record mensuel observé les 13 et 15 juillet 2006.