Figari : Près de 300 personnes manifestent leur soutien au domaine de Murtoli

Plusieurs centaines personnes*, de toutes professions et de toutes tendances politiques, élus, responsables syndicaux et simples citoyens, chefs d’entreprise et salariés, actifs et retraités, de tous les âges, se sont réunis pour soutenir le Domaine de Murtoli, près de Sartene, et dire « stop » à l'acharnement médiatique et à l'action menée par certaines associations à son encontre.

« Nous sommes tous ici, aussi nombreux, et de sensibilités aussi différentes, toute la société civile corse, pour soutenir le Domaine de Murtoli, a déclaré en ouverture de ce rassemblement Cesar Filippi, président du groupement des hôtelleries et restaurations (GHR) en Corse. Nous ne devons pas laisser attaquer par une seule association l’un des modèles du tourisme écoresponsable en Corse ! » a t-il martelé. pendant que sur place on rappelait à l'envi que créé il y a plus de 30 ans sur les terres de la famille Canarelli, le Domaine de Murtoli regroupe plus de 47 métiers différents au sein d’une même entreprise et qu'au total, ce sont plus de 200 emplois directs et plus de 300 entreprises Corses prestataires - pêcheurs, producteurs, artisans, techniciens, prestataires de services, vignerons, ou encore artistes - qui vivent de l’activité du domaine.