Feux de foudre sur les sommets de l'île

Rédigé par Charles Monti le Jeudi 22 Août 2019 à 17:16

Des feux de foudre ont été signalés sur les sommets de l'Île ce jeudi aux services d'incendie et de secours de Corse. Ils ont éclaté à Evisa, sur le plateau d'Albia où est intervenu l'hélicoptère bombardier d'eau du SIS de Corse-du-Sud, et dans le même secteur, mais en Haute-Corse, sur les hauteurs de Albertacce et Manso. Ils sont tous suivis de près par les services d'incendie. A Manso, les pompiers de Galeria et de Calvi sont intervenus pour un début d'incendie sur les hauteurs au hameau de Bargiana.

