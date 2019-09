Feux de foudre à Tartagine et à Lecci

A Tartagine, sur le territoire de la commune Olmi-Cappella, le feu qui s'est déclaré sur pin foudroyé lundi soir n'était pas encore éteint. L'hélicoptère bombardier d'eau du SIS 2B et une dizaine d'hommes s'évertuent toujours, dans des conditions qui ne sont pas faciles, à éviter sa propagation à la végétation.

En revanche à Solaro le HBE et les interventions des hommes de Ghisoni et des forestiers-sapeurs sont venus à bout de l'incendie qui s'était développé sur l'arbre foudroyé et, comme à Tartagine, à une trentaine de mètres carrés de végétation a été bûlée.



La Corse-du-Sud n'est pas épargnée par ce type d'incendie. Au SIS 2A on signalait un feu sur les hauteurs de Lecci, lui aussi, dû à un impact de foudre.

La superficie parcourue était estimée à 150 m2 et si beaucoup de moyens sont mobilisés, l'accès à l'incendie reste particulièrement difficile.