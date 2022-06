Fête de la Musique 2022 : que faire à Ajaccio ?

La rédaction le Lundi 20 Juin 2022 à 16:56

Après deux années compliquées à cause du Covid, la 41ᵉ édition de la fête de la Musique revient et aura lieu, comme chaque année, le 21 juin. De nombreux artistes et groupes de musiques se produiront devant le public à travers des concerts gratuits à partir de 14 heures dans plusieurs endroits de la ville.

De la chorale de collégiens du Laetitia au concert de Bertrand Cervera, voici une petite sélection d’événements pour la soirée de mardi.