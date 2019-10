Festimare et Corsica Vela Cup à Calvi pour un week-end dédié à la mer

C'était la fête de la mer et des voiles légères ce week-end à Calvi avec deux manifestations majeures comme celle de "Festimare" organisée par l'association environnementale, avec à l'affiche de nombreux ateliers pour enfants mais aussi pour l'environnement, des projections de films, fabrication d'OFNI (Obkjets Flottants Non Identifiés) ainsi que des rencontres magnifiques avec Marc Thiercelin, Jacques Rougerie, Mathieu Maillet....Un long week-end de rêve en bleu marine que chacun aura apprécié.Et puis, en parallèle, il y a eu cette édition 2019 de la Corsica Vela Cup organisée par le Calvi Nautic Club.La Corsica Vela Cup c'est incontestablement en Corse la plus grande manifestation de voile légères proposée.Ils étaient 48 venus de tous les clubs corses à y participer sur différents supports: Optimist D1/D2, Laser inter série, planche à voile, funborard, catamaran de sport.Les conditions de course étaient parfaites avec un joli ciel bleu et un vent idéal de 20 et 25 kts durant ces deux jours.La remise des prix a eu lieu à l'issue des épreuves.les résultats seront publiés ultérieurement.Le CNC a tenu à adresser plusieurs remerciement à tous ceux qui ont contribué au succès de cette course, à commencer par la Municipalité de Calvi et son service des sports ainsi que la Capitainerie du Port de Calvi , les bénévoles et professionnels, l'association Sbuleca Mare pour ses animations dans le cadre de "Festimare", l'association "Calvi on the rocks", la Ligue Corse de voile, la présidente du jury et le comité de course, le Comité Départemental de voile pour la Haute-Corse...

Les vainqueurs de la Vela Cup







Optimist D1 poussins : Alexandra Santelli YOPR



Optimist minimum D1 : Mattéo Conan Sln Porticcio



Funboard Espoir Bastien Groueix Sln Porticcio



Funboard senior : Emmanuel Ancet CN Calvi



Funboard D2 : Salome Ducourou CV Bonifacio



Laser : Manu Santelli CN Calvi



Catamaran de sport : Bourdillon-Carlotti Sln Porticcio



Optimist D2 : Jules Trecul Sln Porticcio