Festa di u legnu è di a furesta de Vezzani : un nouveau bureau pour l'association "A Leva"

Le 29 février dernier a marqué un moment de transition pour l'association "A Leva", connue pour son engagement indéfectible envers "a festa di u legnu è di a furesta". Fondée en 1996 par Dominique Fratani, l'association a longtemps été dirigée par Daniel Sage, pilier de l'organisation depuis près de deux décennies. Cependant, lors de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée à Vezzani, ce dernier a annoncé son intention de passer le relais. Un nouveau Conseil Collégial a ainsi été élu pour prendre la direction de cette manifestation emblématique. Composé de Paul Coursimault, Nathalie Griscelli, Martine Guidicelli, Germain Paolacci et Philippe Risterucci, ce nouveau comité bénéficiera du soutien et de l'expertise de Daniel Sage au cours des premiers mois pour assurer une transition harmonieuse.L'objectif principal de cette nouvelle équipe est de maintenir et d'enrichir "a festa di u legnu è di a furesta", en continuant à rassembler un large public autour des traditions et des métiers du bois et de la forêt. De plus, "A Leva" souhaite renforcer son engagement en faveur de la préservation et du développement de la forêt ainsi que de la filière bois en Corse. Dans cette optique, l'association lance un appel à tous les bénévoles et professionnels du bois désireux de contribuer à la réussite de cet événement unique. Pour toute personne intéressée par cette belle initiative, il est possible de contacter "A Leva" par e-mail à l'adresse suivante : aleva.accolta@gmail.com Ce changement de présidence ouvre un nouveau chapitre pour "A Leva" et promet une fête du bois et de la forêt plus dynamique que jamais.