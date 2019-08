Fest’in Paese à u Carognu

Beaucoup de villages tentent, à travers leurs fêtes d’été, de retrouver ce fameux « esprit d’antan ». Mais à trop vouloir le chercher, ils passent souvent à côté et finissent par organiser de simples bals de village un peu « modernisé » et pas mal aseptisé.

A u Carognu, petit hameau d’une vingtaine d’habitants, ils ont réussi l’exploit. La recette ? Simplicité, humanité et surtout, surtout, une grande solidarité.



Alors, soudain, ce vendredi soir, quand le soleil vient à décliner et que la place du village se remplit doucement, chacun trouve sa place. Les plus anciens autour d’une table, pas trop près de la musique, les plus jeunes autour des balançoires ou un peu plus haut à vélo dans les ruelles étroites et les autres, tradition oblige, au comptoir ou autour des tonneaux prévus à cet effet. Les deux jeunes au bar ne chôment pas pour satisfaire tout le monde. Pas besoin d’un grand frigo, c’est la fontaine derrière eux qui rafraichît la plupart des boissons.





Un peu plus loin, un simple barbecue, quelques saucisses ou merguez, un morceau de pain et le tour est joué. Au milieu de la place, près du groupe, le boodoo foodtruck et ses fameuses piadine * ne désemplit pas. Une fois la commande passée, il faut attendre 20 bonnes minutes avant d’être servi. La rançon du succès mais aussi cet état de vivre, de partager, de prendre le temps de faire bon plutôt que vite. Que des produits frais, locaux et le tout préparé minute. C’est aussi là que se trouve cet esprit d’antan. Un foodtruck qui s’anime d’ailleurs sous l’œil amusé et tendre des anciens assis un peu plus loin.



Mais déjà quelques notes de violon retentissent dans la nuit, la guitare et les voix bientôt les rejoignent. C’est le groupe Sempetrina qui joue et lui aussi, tranquillement, sans se presser, fini par retenir l’attention avec ses morceaux traditionnels et de superbes voix. Les applaudissements se font plus nourris, les enfants se rapprochent avec curiosité et entament même quelques pas de danse. On se croirait ici maintenant un peu comme avant. Retrouver ce gout des choses simples, des moments de partage, de l’authenticité. En toute simplicité. A Carognu ce soir, le temps c’est arrêté. Juste pour en profiter…





* La piadina est une spécialité culinaire italienne composée d'un feuillet à base de farine de froment, de saindoux ou d'huile d'olive, de sel et d'eau, traditionnellement cuit sur un plat en terre cuite ou sur une plaque en métal ou en pierre, et agrémenté au choix.