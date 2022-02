Fermeture du tunnel de Bastia : une circulation alternée comme plan B

François Ravier, préfet de Haute-Corse, a réuni la presse, ce mardi 15 février, pour présenter le plan B qui pourrait être déployé à partir du 21 février dans le cas où les 30 000 usagers qui empruntent chaque jour le tunnel ne faisaient pas d'efforts pour changer leur manière de se déplacer durant les trois semaines de fermeture. "En fonction des informations que nous recueillerons jour après jour, voir même heure après heure, sur l'état de la circulation dans la ville, nous déciderons ou non de mettre en place l'alternat", lance François Ravier.



Si les autorités en venaient à appliquer cet arrêté, du lundi au vendredi entre 7 heures et 20 heures, dans les communes de Bastia, Furiani et Ville-di-Petrabugno, seuls les véhicules dont la plaque d'immatriculation se terminerait par un chiffre pair pourraient circuler les jours pairs, les véhicules impairs pourraient circuler les jours impairs. Les véhicules dont le chiffre de la plaque se terminerait par 0 seraient considérés comme pairs. "C'est une mesure forte, mais elle a pour but d'éviter les thromboses dans la ville, ainsi, de toujours donner la priorité aux secours à la personne, incendie, fuite de gaz...", poursuit le préfet de Haute-Corse qui tient à souligner que "de nombreuses villes comme Paris par exemple, procèdent déjà à cette méthode".



Pour veiller au bon respect de ces mesures, une quarantaine de policiers seront déployés aux abords de l'entrée de la ville. En cas d'infraction, le conducteur du véhicule sera sanctionné d'une contravention de 135€ et en cas de récidive dans les 15 jours, d'une autre d'un maximum de 1500 euros.



Des véhicules toujours autorisés à circuler



Les véhicules transportant trois passagers, pourront circuler même si leur plaque d'immatriculation ne concorde pas avec le jour. "On veut favoriser le co-voiturage au maximum", explique aux côtés du préfet, Pierre Savelli, le maire de Bastia. Les véhicules, deux et trois roues ne sont pas non plus concernés par la circulation alternée car il ne représentent pas de risque d'embouteillage.



Les services de secours à la personne, les professionnels de santé, les avocats devant se rendre à des audiences ou à des gardes à vue ne sont pas concernés non plus. Les véhicules dont l'exercice est indispensable à une profession comme les transporteurs professionnels, les véhicules d'intervention, d'artisans, la Poste, les taxis, auto-écoles, pompes funéraires pourront également circuler librement. Les personnes pouvant justifier qu'elles ont un transport à prendre comme un avion ou un bateau, pourront également s'y rendre.

Pour les habitants de la région qui travailleraient de nuit et devraient rentrer le matin à Bastia, la préfecture a prévu des dérogations réalisables en ligne.



Double-file, manifestations



Durant toute la période de fermeture, du 18 février au 11 mars, la police veillera grandement à ce que les voitures ne soient pas garées en double-file. "Il y aura une tolérance zéro, nous travaillons avec la fourrière pour réduire au maximum le temps d'intervention afin d'enlever toutes voitures qui pourraient congestionner la circulation", assure François Ravier. Pour ne pas non plus gêner la circulation, durant trois semaines, les manifestations sur la voie publique à Bastia ne se verront plus recevoir d'autorisation préfectorale.